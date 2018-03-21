Elazığ’da deprem ve yangın tatbikatı

Kaya Karakaya Fen Lisesi'nde Afet Planı Uygulaması kapsamında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği Elazığ'da 4.9 şiddetindeki deprem neticesinde okulun bazı bölümlerinde çöküntü meydana geldi. Okul, öğrenciler tarafından boşaltılırken olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri okulda yaralı olarak bulunan 2, itfaiye ekipleri de yangına bağlı zehirlenmeden içeride kalan 1 yaralıyı merdiven kullanarak kurtardı.

Sivil savunma haftası çerçevesinde tatbikatlar yapıldığını dile getiren okul müdürü Yadin Çelik, "Toplamda 410 öğrencimizin katıldığı tatbikat gerçeği aratmadı. Gerçekten öğrencilerimizde bir bilinç ve duyarlılık oluştuğunu görmek bizim için çok güzel oldu. Deprem kuşağı üzerinde olan bir ülkedeyiz. Bu tür tatbikatların okullarda yapılması gerekiyor" dedi.

Deprem ve tahliye tatbikatını gerçekleştirdiklerini belirten İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, "Burada ki amaç tüm Türkiye'de AFAD olarak bir farkındalık oluşturmak. İstemesekte afetlerle yaşamak zorundayız. Afetler sırasında nasıl hareket edeceklerini öğrenmeleri, oto kontrol sağlayarak reflekslerinin hızlı hareket ettirmelerini göstermek için tatbikatlar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

