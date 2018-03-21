Umre yolcusu çocuklardan Vali Azizoğlu’na ziyaret

Ziyarette, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, Çocuk Koordinasyon Merkezi Müdürü Ünal Aksakal, Çocuk Evlerinde görevli öğretmen Gülnur Tosunoğlu, Din görevlileri Kadriye Akpınar ve Ömer Daşdan umreye gidecek olan 12 çocuk hazır bulundu.

Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Azizoğlu, umreye gitme sevincini yaşayan çocuklarla bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Azizoğlu, "Allah çocuklarımızın ibadetlerini kabul etsin. Yolculuğunuzun hayırlı olmasını diliyorum. Kutsal topraklara gitmek önemli bir ayrıcalık, bu gibi anlamlı çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürü İlbaş ise Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle böyle bir organizasyonu hayata geçirdiklerini ifade etti.

Projenin amacının çocukların rehalitesine katkı sağlamak olduğunu belirten İlbaş, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz organizasyonumuz kapsamında 13- 18 yaş grubu 7 kız, 5 erkek çocuğumuz Umre ziyaretine katılacak. Umre ziyareti 24 ile 31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek" dedi.

Ziyaretin ardından Azizoğlu, çocuklara hediyeler takdim etti.

