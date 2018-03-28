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Erciş belediyesinden gıda leri

’ın Erciş Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan kasap, lokanta, kantin, kafeterya gibi toplu tüketim işletmelerinde gıda i yapıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 09:40
Erciş belediyesinden gıda denetimleri

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü gıda birimi ekipleri, Gıda, Tarım ve Haycılık ilçe Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gıda sağlığı ve hijyen denetimi yapıldı. İlçe sınırları içerisinde bulunan kasaplar ile lokanta, kantin, kafeterya gibi toplu tüketim işletmelerinde yapılan denetimlerde işletme sahiplerine satılan ürünlerin nasıl muhafaza edileceği hakkında gerekli bilgiler verildi. Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve aksaklıklar konusunda gerekli uyarılar yapılarak uyarılara uymayan işletmelere cezai işlemler yapılacağı belirtildi.

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Erciş belediyesinden gıda denetimleri
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