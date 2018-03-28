“Farklı Diyarlarda İslam” konulu etkinlik düzenlendi

SAÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sezai Küçük ve öğrenciler katıldı.

İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Kemalcan Ergün'ün moderatörlük yaptığı etkinlikte, İlahiyat Fakültesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerden Azat Niyazov (Türkmenistan), Adan Jarso Golole (Kenya), Seyit Muhammed Fadıl Mbathie (Senegal) ve Ahammed İshac İbrahim (Hindistan), ülkeleri ve ülkelerindeki Müslümanların durumları hakkında bilgiler verdiler.

Etkinliğin sonunda Dr. Öğr. Üyesi Sezai Küçük tarafından konuşmacılara hediye takdim edildi.

