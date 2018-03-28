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“Farklı Diyarlarda İslam” konulu etkinlik düzenlendi

Üniversitesi Dört Kapı Öğrenci Kulübü tarafından “Biz Bize Hasbihal: Farklı Diyarlarda İslam” konulu etkinlik düzenlendi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 15:34
“Farklı Diyarlarda İslam” konulu etkinlik düzenlendi

SAÜ Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi ve öğrenciler katıldı.

İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Kemalcan Ergün'ün moderatörlük yaptığı etkinlikte, İlahiyat Fakültesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerden Azat Niyazov (Türkmenistan), Adan Jarso Golole (Kenya), Seyit Muhammed Fadıl Mbathie (Senegal) ve Ahammed İshac İbrahim (), ülkeleri ve ülkelerindeki Müslümanların durumları hakkında bilgiler verdiler.

Etkinliğin sonunda Dr. Öğr. Üyesi Sezai Küçük tarafından konuşmacılara hediye takdim edildi.

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“Farklı Diyarlarda İslam” konulu etkinlik düzenlendi
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