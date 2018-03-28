Önce mobilyalarını sonra kadınların hayatını değiştirdi

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni eşya almak yerine farklı tasarımlarla eski eşyaların daha kullanışlı hale getirilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Açtığı atölyede önce çevresindeki yakınlarının eski eşyalarını farklı tasarımlarla yenilediğine işaret eden Arslan, ''İşimden ayrılınca uzun süre işsiz kaldım. Sürekli evde kalınca evdeki mobilyalar beni sıkmaya başladı. Eşyaları değiştirmeye kıyamadım. Ayrıca çok da maliyet çıkıyordu. Ben de kendi imkanlarımla ve internetten edindiğim bilgilerle evimdeki eşyaları zımparaladım, cilaladım, boyadım farklı tasarımlar uygulayarak yeniledim.

Çok hoşuma gidince de bu işi yapmak istedim. İstanbul'da bu iş ile ilgili özel kurslara gittim. Şimdi kendi atölyemi açtım. Burada her türlü mobilya ve ev eşyalarını yeniliyoruz. Eski eşyalar burada tekrar hayat buluyor.'' dedi.

Açtığı atölyede her türlü ahşap üzerine yenileme ve tasarım çalışması uyguladığını anlatan Arslan, müşterilerin talepleri doğrultusunda evlerine giderek eşyalara yerinde uygulama yaptığını da belirtti.

ATÖLYESİNİ KADINLARA DA AÇTIĞINI VURGULAYAN ARSLAN, ŞUNLARI DİLE GETİRDİ:

''İşimi severek yapıyorum. Ben bu işi keyifli yaparken, benim gibi evde oturmaktan sıkılan ya da bu işi öğrenmek isteyen çalışan kadınların da öğrenmesini istedim. Bu nedenle isteyen herkese atölyemde ücretsiz kurs veriyorum. Çalışanlar hafta sonları ya da işten çıkınca buraya geliyor.

Hem bir şeyler öğreniyor hem de evlerindeki eşyaları farklı tasarımlara dönüştürüyor. Eski eşyalarımızı yeniliyoruz. Hayatımıza mutluluk katıyoruz. Bu işi öğrenen kadınlar çevrelerinden de siparişler alıyor. Yani öğrendiklerini ekonomik kazanca da çevirmiş oluyorlar.''

Kursa katılan kadınlar ise aldıkları eğitimin ardından önce kendi evlerindeki eşyaları boyayarak ve tasarım uygulayarak yenilediklerini, çevresindeki yakınlarının veya isteyen kişilerin eşyalarını da yenileyerek ekonomik kazanç elde ettiklerini kaydettiler.