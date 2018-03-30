Ordu'nun yaylalarında sinema çekilecek

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Ordu Şubesi Başkanı Cengiz Keskin ve beraberindeki Tiyatro Öğretmeni Okan Sadri Engin Kabadüz ilçesinde keşif gezisi yapıyor.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Ordu Şubesi Başkanı Cengiz Keskin, bağımlılıkla mücadeleyi konu alan filmi çekmek istediklerini söyledi.

Keşif gezisinin en az iki hafta süreceğini belirten Keskin, "Bağımlılıkla mücadelede 'Yaşamayı Seç Uyanış' filmi için Kabadüz ilçemizde keşif gezisine başladık. Filmimizin tamamını Kabadüz ilçesinde geçecek. Kabadüz içinde bizler içinde güzel bir proje olacağını düşünüyorum" dedi.

Keskin, katkılarından dolayı Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'ya teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.