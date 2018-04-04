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'nın kahramanları yerlerini alıyor

'da, çok sayıda masal kahramanı ve karakterinin yer alacağı 'nın leri alana yerleştirilmeye başlandı.

AA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:06
Masal Parkı'nın kahramanları yerlerini alıyor

Belediyesi'nce, çocukların hayal dünyasını ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla Kılıçarslan Mahallesi'nde 14 bin 370 metrekare alana yapılan 'nın yapım çalışmaları sürüyor.

Yapımına geçen yıl başlanan ve bu yıl hizmete girmesi planlanan parkta, buz pisti, gölet, gölgeli oturma mekanı, çim amfi, çim tepeler, kafeterya, çocuk oyun alanı da yer alıyor.

Makarna ve yumurta ev ile dinozor giriş kapısının misafirlerini karşılayacağı alanda, hikaye kitapları, destan, masal ve lere konu olan Bremen Mızıkacıları, Hansel ve Gretel, , Ayı Yogi ve Bobo, Pinokyo, Nuhun Gemisi, , Deli Dumrul, Rapunzel, Şirinler, Karagöz ve Hacivat, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız, Keloğlan, Kül Kedisi ve Don Kişot'un dev leri çocukların hayal dünyasına hitap edecek.

"ÇOCUKLARLA İLGİLİ ÖZEL BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATMAK İSTEDİK"

Parka getirilen ve kurulumuna başlanan heykelleri yerinde iceleyen Belediye Başkanı , gazetecilere yaptığı açıklamada, her kesime dönük çalışma yaparken, çocuklarla ilgili özel bir çalışmaya imza atmak istediklerini belirtti.

Bu kapsamda Masal Parkı'nı oluşturduklarını aktaran Yılmaz, buraya buz pateni pistinin de yapıldığını kaydetti.

Yılmaz, projeyi, şehir merkezinde değerlendirmek istediklerini ancak yer bulunamadığını anlatarak, "Buz pateni pistini çocukların yanı sıra aileleri de kullanabilecek. Burası çocuklara yönelik olarak tanzim edilmiş parkımız. Ailelere de çocuklarını beklerken eğlenebilecekleri bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Masal Parkı'nın kahramanları yerlerini alıyor
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