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Yolcuların valizlerinde ele geçirildi

'ta jandarma ekipleri tarafından bir nde yapılan aramada valizlere gizlenmiş vaziyette toplam bin 483 paket ile 3 litre kaçak içki ele geçirildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 15:39
Yolcuların valizlerinde kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığınca alınan istihbari çalışma, titiz planlama ve sıkı takip neticesinde Erbaa Değirmenli köyü D-100 karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrolü devriyesi yapıldı.

Gerçekleştirilen yol emniyet devriyesinde bir nün gizli bölmelerine ve valizlere gizlenmiş vaziyette toplam bin 483 paket ve 3 litre kaçak içki ele geçirildi. Söz konusu şahıslara 21 bin 44 idari yaptırım uygulandı. Ayrıca otobüs şoförüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre 976 TL para cezası uygulandı.

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Yolcuların valizlerinde kaçak sigara ele geçirildi
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