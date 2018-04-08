Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Abdurrahman Bin Avf Türbesi’ne düzenleme

Abdurrahman Bin Avf Türbesi’ne düzenleme

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Abdurrahman Bin Avf Türbesi’ne düzenleme
SİİRT'İN Pervari ilçesine 7 kilometre uzaklıkta Yukarıbalcılar köyünde makamı bulunan ve cennetle müjdelenen on Sahabi'den biri olan 'Abdurrahman Bin Avf' hazretlerinin türbesi ve çevre düzenlemesi yeniden inşa edilerek, inanç turizmine kazandırılıyor. Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, projenin Şahinbey Belediyesi tarafından desteklendiğini ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'nun ziyareti sırasında türbenin inanç turizmine kazandırılması noktasında bakanlık olarak destek olacaklarını söyledi. Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde bizlere destek olan Sayın Bakanımız başta olmak üzere, Valimiz Sayın Ali Fuat Atik'e, İşadamı Sayın Ethem sancak'a ve Şahinbey Belediye Başkanlığın, tüm Pervari halkı adına teşekkür ediyorum.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdurrahman Bin Avf Türbesi’ne düzenleme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN