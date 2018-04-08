Abdurrahman Bin Avf Türbesi’ne düzenleme

SİİRT'İN
Pervari ilçesine 7 kilometre uzaklıkta Yukarıbalcılar köyünde makamı bulunan ve cennetle müjdelenen on Sahabi'den biri olan 'Abdurrahman Bin Avf' hazretlerinin türbesi ve çevre düzenlemesi yeniden inşa edilerek, inanç turizmine kazandırılıyor. Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, projenin Şahinbey Belediyesi tarafından desteklendiğini ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'nun Siirt
ziyareti sırasında türbenin inanç turizmine kazandırılması noktasında bakanlık olarak destek olacaklarını söyledi. Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde bizlere destek olan Sayın Bakanımız başta olmak üzere, Valimiz Sayın Ali Fuat Atik'e, İşadamı Sayın Ethem sancak'a ve Şahinbey Belediye Başkanlığın, tüm Pervari halkı adına teşekkür ediyorum.