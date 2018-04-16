Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Şırnak'ta “Tarım ve İnsan” sergisi açıldı

'ta “ ve İnsan” si açıldı

’ta “ ve İnsan” konulu fotoğraf sinin ı yapıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 17:14
Şırnak'ta “Tarım ve İnsan” sergisi açıldı

'ta toprağın ve ın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla 9'uncusu düzenlenen "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sinin ı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bahçesinde yapıldı.

Programa, Vali Yardımcıları Adem Ergül ve Sercan Gökdemir, Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürü Bekir Kılıç, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Şırnak Vali Yardımcıları Adem Ergül ve Sercan Gökdemir ile kurum müdürleri sergi açılış kurdelesini kesti. Davetliler "Tarım ve İnsan" temalı fotoğraf sergisini gezdi. Tarım ve İnsan konulu sergi 22 Nisan'a kadar gezilebilecek

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak'ta “Tarım ve İnsan” sergisi açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN