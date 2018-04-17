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Minik öğrencilerden polislere anlamlı

’un Bulanık ilçesindeki öğrenciler, “” etkinlikleri kapsamında ilçe emniyet müdürlüğünü ettiler.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 11:53
Minik öğrencilerden polislere anlamlı ziyaret

Bulanık'taki Kırkgöze İlkokulu, Fatih Ortaokulu ve Anasınıfı öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıldönünü dolayısıyla " " etkinlikleri kapsamında ilçe emniyet müdürlüğünü ederek polis ağabeylerinin ve ablalarının gününü kutladılar. Polis haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Daştan ve tüm polislerin gününü kutlayan öğrenciler, polislere meslekleri hakkında merak ettiklerini sorma imkânı buldular. İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Daştan, makamında ağırladığı minik öğrenciler ile sohbet ederek öğrencilerin meslek hakkında merak ettiği sorulara samimi cevaplar vererek mutluluklarına ortak oldu.

Gece gündüz demeden hayatları pahasına görev yapan kahraman polis memurlarına şükran borçlu olduklarını ifade eden okul öğretmenleri, öğrencilerinin emniyette kabullerinden dolayı Emniyet Müdür Vekiline teşekkürlerini ilettiler.

Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren İlçe Emniyet Müdür Vekili Daştan, ziyaret sonrasın da hediye edilen Al Yıldızlı Bayrağı alarak ince düşünceleri için hem öğretmenlere hem de öğrencilere teşekkürlerini dile getirdi. Emniyetin önünde çekilen hatıra fotoğrafları ile mutlu olan, sevgi dolu öğrenciler, anlamlı günde ziyaretlerini tamamladılar.

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Minik öğrencilerden polislere anlamlı ziyaret
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