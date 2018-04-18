Başkan Asya’dan Selçuklu İlk ve Ortaokuluna ziyaret

Eğitim camiası ile buluşma kapsamında okul ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Feyat Asya, son olarak Selçuklu İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Okul Müdürü Mehmet Şahin Tunç ve idareciler tarafından karşılanan Başkan Asya, okulun genel durumu ile ilgili bilgi aldı.

Daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Asya, belediyenin çalışmaları ile ilgili kendilerini bilgilendirirken, fikir ve önerilerini de aldı. Toplumun her kesimi ile bir araya gelmeye ve hasbıhal etmeye özen gösterdiklerini kaydeden Başkan Asya, özellikle eğitimcilerin ilin kalkınması ve gelişmesi noktasındaki fikirlerini önemsediklerini ve bu kapsamda okul ziyaretlerini gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Belediye olarak her türlü eleştiriye açık olduklarını ve hesap verebilirlik ilkesine bağlı kalarak vatandaşların söylemlerini dikkate aldıklarını kaydeden Başkan Asya, en iyiyi yakalamak ve uygulamak için mücadele ettiklerini söyledi. Bu yıl üst yapı çalışmalarına ağırlık vereceklerini vurgulayan Başkan Asya, tüm yolları yenileyeceklerini, özellikle projesini hazırlayarak ihalesini gerçekleştirdikleri İstasyon Caddesi Peyzaj projesini bugünlerde başlatarak sezon sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Asya; çocukların, gençlerin ve bayanların bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak için bilgi evleri projesini başlattıklarını, bu kapsamda 2 bilgi evini hizmete sunduklarını, 2 bilgi evinin de ihale edildiğini ve yapımına başlandığını kaydetti. Hizmete açılan bilgi evlerinde birçok etkinliğin yapıldığını hatırlatan Başkan Asya, sivil bir anlayışla çalışmaların yürütüldüğü bu tesislerden 7'den 70'e herkesin istifade ettiğini söyledi.

Şehir içi toplu taşımada yeni bir dönem başlattıklarını kaydeden Başkan Asya, vatandaşların en fazla mustarip olduğu bu konuyu havuz ve kartlı sistem uygulaması ile çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Yeşil alanların arttırılması noktasında ciddi bir emek sarf ettiklerini belirten Başkan Asya, 4 yıl içerisinde hizmete sundukları park ve yeşil alanlar ile planlamasını yaptıkları projelerle birlikte 43 bin metrekare kapasiteli yeşil alanları 400 bin metrekareye çıkarmayı başardıklarını ifade etti. Başkan Asya, "Bugüne kadar birçok alanda yaptığımız yatırımlarla ilimizin gelişimine ivme kazandırdık. Yaptığımız hizmetleri istişare geleneği ile toplumun dinamiklerinin fikir ve önerilerini alarak hayata geçirdik. Bu anlayışla ihtiyaç duyulan birçok tesisi hizmete açmanın mutluluğunu yaşadık. En önemli projemiz olan altyapı projesini başlatarak ilimizin yıllardır dillendirilen sorununu ortadan kaldırdık. Geçen yıllara oranla daha zor bir dönem yaşadık. Şehrin en yoğun güzergahlarında kazı ve döşeme çalışması yaptık. İster istemez vatandaşlarımız bu çalışmalardan etkilendi. Allah'a şükürler olsun ki yapılan çalışmaların ne kadar önemli olduğunun farkında olan halkımız, bizlere destek olarak motivasyonumuzu güçlendirdi. Çalışmalar sırasında en fazla eleştirildiğimiz noktalarda biri döşemelerin aynı anda, tek seferde kazılarak yapılması konusunda oldu. Ancak bu önerinin imkansız olduğunu, her hattın farklı hesaplarla yapıldığını izah ettik. Kanalizasyon hattı zaman zaman 7 metre derinliğinde kazılırken, içme suyu ve yağmur suyu hatları ise bazen 1,5 metre derinlikte döşeniyor. Bunun yanı sıra kanalizasyon ile içme suyu hatlarının birbirine yakın olmaması gerekiyor. Çünkü olası bir doğal afette bu hatların birbirine karışmaması ve farklı sonuçların yaşanmaması gerekiyor. Biz bunları anlattıkça vatandaşlarımız ne kadar haklı olduğumuzu ve ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu ifade ediyorlar. Bu yıl daha düzenli bir şekilde alt bölgelerden tamamlayarak projemizi yürütmeyi planlıyoruz. Bununla beraber hazırladığımız projelerimizi uygulamaya başladık. İnşallah sezon sonuna kadar uygulamada olan tüm çalışmalarımız gün yüzüne çıkmış olacak" dedi.

Başkan Asya, yaptığı konuşmanın ardından öğretmenlerin sorularını yanıtlayarak taleplerinin yapılması hususunda talimatlar verdi. Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen Başkan Asya, çeşitli alanlarda başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.

