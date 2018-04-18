Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Giresun’da 2 erkek kızıl geyik doğaya salındı

’da 2 erkek ya salındı

ya Yaban Hayvanı Yerleştirme Projesi kapsamında yetiştirilen 2 ’da doğal ortamına bırakıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 14:12
Giresun’da 2 erkek kızıl geyik doğaya salındı

Projeyle ilgi yapılan açıklamada, Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlüğünce 20 tane kızıl geyiğin 2013, 2014 ve 2015 yıllarında tabiatla buluşturulduğu hatırlatıldı. Samsun Vezirköprü Kunduz Üretme istasyonundan 2 adet erkek kızıl geyiğin Giresun'a getirildiği ifade edilen açıklamada "Kızıl Geyikler Alucra ilçesi Doludere köyü bölgesinde geçen yıllarda doğaya salınan diğer kızıl geyiklerin bulunduğu doğal ortama yerleştirilmiştir" denildi.

Doğaya salınan geyiklerin uydudan takip edileceği kaydedilen açıklamada "Doğadaki ının sürdürülebilirliğini sağlamak, yaban hayvanı popülasyonunu dengede tutmak, neslini tüketmeden gelecek nesillerden ödünç alınan doğaya yaban hayatı yönünden katkı yapmak amacıyla önümüzdeki takip eden yıllar içerisinde bölgemize kızıl geyik yerleştirme çalışmaları devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun’da 2 erkek kızıl geyik doğaya salındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN