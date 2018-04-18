Giresun’da 2 erkek kızıl geyik doğaya salındı

Projeyle ilgi yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğünce 20 tane kızıl geyiğin 2013, 2014 ve 2015 yıllarında tabiatla buluşturulduğu hatırlatıldı. Samsun Vezirköprü Kunduz Kızıl Geyik Üretme istasyonundan 2 adet erkek kızıl geyiğin Giresun'a getirildiği ifade edilen açıklamada "Kızıl Geyikler Alucra ilçesi Doludere köyü bölgesinde geçen yıllarda doğaya salınan diğer kızıl geyiklerin bulunduğu doğal ortama yerleştirilmiştir" denildi.

Doğaya salınan geyiklerin uydudan takip edileceği kaydedilen açıklamada "Doğadaki yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak, yaban hayvanı popülasyonunu dengede tutmak, neslini tüketmeden gelecek nesillerden ödünç alınan doğaya yaban hayatı yönünden katkı yapmak amacıyla önümüzdeki takip eden yıllar içerisinde bölgemize kızıl geyik yerleştirme çalışmaları devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

