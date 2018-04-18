Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > 'İyilik Hareketi' üyesi üniversiteliler, sokakta yemek dağıttı

'İyilik Hareketi' üyesi üniversiteliler, sokakta yemek dağıttı

'da, '' üyesi bir grup üniversite öğrencisi, seyyar arabaya koydukları yiyecekleri sokakta dağıttı. Evde yaptıkları pasta, börek, kurabiye ve etli pilavı yükledikleri 'güçlü iyilik arabası' ile şehrin işlek cadde ve sokaklarında gezen öğrenciler, yiyecekleri özellikle çocuklara ve sokakta çalışanlara ikram etti.

DHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 09:37
'İyilik Hareketi' üyesi üniversiteliler, sokakta yemek dağıttı

'nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören, '' üyesi üniversiteliler, evde yaptıkları pasta, börek, kurabiye ve etli pilavı 'güçlü iyilik arabası' diye adlandırılan seyyar arabaya yükledi. Yardımsever gençler, şehrin işlek cadde ve sokaklarında gezerek, yemek dağıttı. Üniversiteliler, özellikle çocuklara ve sokakta çalışanlara yemeklerinden ikram ederken, yoldan geçip, yiyecek isteyenleri de geri çevirmedi.

'Güçlü İyilik Hareketi'nin Genel Koordinatörü ve Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ravzanur Eker, yiyeceklerle birlikte çocuk istismarının önlenmesine yönelik hazırladıkları 'iyilik görevi' kartlarını da dağıttıklarını söyledi. Eker, "'Güçlü İyilik Ailesi' olarak sokaktaki çocuklar için 'güçlü iyilik araba'mızla ücretsiz yemek dağıttık.

soğuk bir yer ve dışarıda zor şartlarda çalışan ağabeylerimize, amcalarımıza da ikramlarımız oldu. Çocukların karnını doyurduktan son onlarla oyun oynayıp, mutlu etmeye çalışan ekibimiz aynı zamanda çocuk istismarı ile ilgili hazırladığımız 'iyilik görevi' kartlarını dağıttık. Bu kartlarla amacımız bir çocuğun sesi olmak yerine bütün çocukların sesini çıkarması için toplumu bilinçlendirmek.

Kartlarımızla ve güçlü iyilik arabamızla çocuklar için farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Arabamızdaki yemeklerimiz ise yaptığımız duyurulardan sonra tamamen gönüllülük esasıyla yardımcı olmak isteyen çevremizdeki insanların destekleriyle oluşturuldu. Onlara da teşekkürü borç biliriz. Bugün burada bir çocuğun yüzündeki gülümsemenin sebebi biz olabilmişsek ne mutlu bize" diye konuştu.

Ücretsiz dağıtılan yiyeceklerle birlikte balonlardan da alan çocuklar, üniversitelilere teşekkür etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
'İyilik Hareketi' üyesi üniversiteliler, sokakta yemek dağıttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN