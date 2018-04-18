Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Kamyonet cayır cayır yandı

cayır cayır yandı

-Sivas karayolunda bir seyir halindeyken yandı. Sürücülerin tüpleri ile müdahale ettiği yangında kamyonetin cayır cayır yanması kameralara yansıdı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 17:15
Kamyonet cayır cayır yandı

-Sivas karayolunda Tohma Köprüsü mevkiinde yaşanan olayda Serkan Tunç idaresindeki bir ten seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Arabanın yandığını fark eden sürücü hemen duraklayıp araçtan çıkarken, alevler kısa sürede aracı sardı. Çevredeki sürücülerden bazılarının tüpüyle müdahale ettiği yangın da söndürme çalışmaları başarısız olunca alevler yeniden kısa sürede tüm aracı sardı.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında araç tamamen küle dönerken jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kamyonet cayır cayır yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN