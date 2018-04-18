Muş'ta "Koşabiliyorken Koş" projesi

Muş Şehir Stadyumunda düzenlenen açılışta, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "7'den 70'e tüm halkımızı spor tesislerimize, antrenörlerimiz eşliğinde spor yapmaya davet ediyoruz" pankartı dikkat çekti. Stadyum içerisinde engelli bireyler tarafında sağlıklı yaşama dikkat çekilmesi adına bir yürüyüş gerçekleştirildi. Daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş tarafından engelli bireylere ve vatandaşlara ikramlar yapıldı. İkramların ardından engelli bireyler ve vatandaşlardan oluşan karma takımlar; basketbol, masa tenisi, satranç oyunları oynadı.

Düzenlenen programla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş, proje ile 7'den 70'e herkesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün tesislerinden faydalanmaya davet ettiklerini hatırlatarak, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızca tertiplenen ve 81 gençlik hizmetleri ve spor il, ilçe müdürlüklerinin marifetiyle 7'den 70'e bütün vatandaşlarımıza 'Koşabilirken Koş' projesi adı altında imkan varken, henüz geç kalmamışken insanları spora teşvik etmeye çalışıyoruz. Herkesin spor yapmasını istiyoruz. Bilindiği gibi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bütün tesisleri 7/24 esasına dayalı olarak vatandaşlarımızın hizmetine ücretsiz olarak açıktır. Bizde vatandaşlarımızın tesislerimizde geçirdikleri vakitten, spordan memnunuz. Tabi sadece yaşlılar gelsin spor yapsın demiyoruz. Gençli, çocuklu, büyüklü 7'den 70'e herkesin başka yerlere gideceğine bizim tesislerde zaman geçirmelerini istiyoruz. Bugün de 'Koşabiliyorken Koş' projemizin başlangıcını yaptık. Açılışımızı da gerçekleştirdik. Tabi yılın 12 ayı faaliyetlerimiz devam ediyor. Bugün ise sadece bir açılışı gerçekleştirdik" dedi.

Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Merkezi Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Mirze ise, "Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen koşabiliyorsan koş projesine öğrencilerimizi aktif olarak katmaktayız. Okulumuzda 45 zihinsel yetersizliği olan birey bulunmaktadır. Bu öğrenciler spor yaparak fiziksel olarak, sosyal olarak gelişim göstermekteler. Bu öğrencilerin spor sayesinde öğrenme becerilerinde de olumlu anlamda gelişmeler elde ediyoruz. Okulumuzda spor salonu ve spor tesisi olmadığı için müdürlüğümüze ait saha ve tesisleri aktif olarak kullanmaktayız. Bu proje kapsamında da öğrencilerimize çeşitli hediyeler, ikramlarda bulundular. Bu anlamda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

