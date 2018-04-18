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’ta ‘ ve İnsan’ konulu

Gıda, ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2017 yılında 8’incisi düzenlenen ‘Tarım ve İnsan’ konulu fotoğraf yarışmasında yer alan fotoğraflar, ’ta düzenlenen yle görücüye çıktı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:00
Muş’ta ‘Tarım ve İnsan’ konulu fotoğraf sergisi

Gıda, ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından '9. Tarım ve İnsan' konulu nin açılışı yapıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Müdürü Beytullah Uygur, davetliler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı öncesi bir konuşma yapan Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, geçtiğimiz yıl 8'incisi düzenlenen fotoğraf yarışmanın bu yıl 9'uncusunun düzenleneceğini belirtti. Çolakoğlu, "Bir yıl önceki yarışmaya giren fotoğraflar, bir sonraki yıl ülkemizde il il gezdirilerek sergilenmektedir. Bu yıl, 2017 yılında yarışmaya giren fotoğraflar bugün sergileniyor. 2017 yılında 8'incisini düzenlemiş bulunuyorduk yarışmanın, bu yıl inşallah 9'uncusunu düzenleyeceğiz. 2017 yılında yarışmaya giren fotoğrafları bugün burada sergileyeceğiz. Fotoğraflarımızı Muş halkımızın sergisine sunuyoruz. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çolakoğlu'nun konuşması sonrasında, açılışı yapılan fotoğraf sergisi davetliler tarafından gezildi.

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Muş’ta ‘Tarım ve İnsan’ konulu fotoğraf sergisi
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