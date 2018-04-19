Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Yenişehir Belediyesinden camilere tadilat desteği

nden camilere tadilat desteği

’ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sedar Kartal’ın talimatıyla ilçe genelindeki cami ve kuran kurslarına desteğini sürdüren , cami ve kuran kurslarından gelen tadilat taleplerine cevap vererek gerekli desteği sağlamaya devam ediyor.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 12:45
Yenişehir Belediyesinden camilere tadilat desteği

Belirlenen program dahilinde ilçedeki çok sayıda cami, ibadethane ve kuran kurslarının ihtiyaçlarını karşılayan son olarak Ekinciler Mahallesi Camisi'nde çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımızın ve Ekinciler Mahallesi Camii imamının talepleri doğrultusunda Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ekinciler Mahalle Camisi'nde zemine laminant parke ve fayans döşeme çalışmalarına başladı. Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlanan tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından cami hizmete sunulacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yenişehir Belediyesinden camilere tadilat desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN