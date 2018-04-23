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ilçenin havasını değiştirdi

- Karayolundan ilçeye giriş yapılan orta refüje kurulan ilçeye yeni bir görsellik kazandırdı

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Yükselen Ay Anıtı ilçenin havasını değiştirdi
İlçeye giriş yapanları ve tarihi ipek yoluna çıkış yapanları karşılayan Ay Yıldızlı Sanatsal Anıt üç ayak üzerine kurulu ve kaidesiz 12 metre uzunluğunda. Trafikte seyredenlerin uzak mesafeden görebildiği anıtın Ay Yıldızlı kısmı ise, 3.5 metre genişliğinde ve 4.5 metre uzunluğunda olan 'nın taban genişliği kaidesiyle birlikte 10 metrelik bir alanı kapsamaktadır. üç yol kavşağında yapılan Yükselen Ay Anıtı'nın gece aydınlatmalı görüntüsüyle aynı zamanda bulunduğu ortama ışık ve görsellik katarken, yapılan peyzaj çalışması ile anıtın etrafında gerekli görsel yeşillikler ile bambaşka bir görünüme kavuşması sağlandı.

KIZILTEPE'NİN SİMGESİ
İlçenin girişinde yapılan Yükselen Ay Yıldızlı Anıt ile ilçeye gelenleri karşıladıklarını belirten Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Odabaş, "İlçemizin simgeleri arasında yer almaya hazırlanan "Yükselen Ay Yıldız" temalı anıt ile ilçemize gelen misafirlerimizi karşılayacağız. Yapacağımız bu anıtla bayrağımızın ay ve yıldızıyla daima yükseklerde yer alacağının altını da çizmek isterim" dedi.

KAPALI SEMT PAZARI İNŞAATI BÜTÜN HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Vatandaşların kışın yağmurdan, yazın ise sıcaktan korunarak, rahat ve huzurlu bir ortamda alışverişlerini yapması için semt pazarı yaparak hizmete sunan Kızıltepe Belediyesi, Mezopotamya Mahallesi'nde yapımına başladığı semt pazarını hızlı bir şekilde tamamlıyor. Ayrıca yapımı tamamlanacak olan kapalı semt pazarında otopark alanı, çocuklar için oyun gurubu bulunacak. Mevcut pazar yerinde yaşanan trafik yoğunluğu, görüntü ve ses kirliliği ile çöp gibi sorunların, yeni yapılacak semt pazarıyla giderilecek.

ÇORBA ÇEŞMELERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ
Kaymakam- Belediye Başkan Vekili Ahmet Odabaş'ın talimatıyla Kızıltepe Devlet Hastanesi bahçesinde hasta ve hasta yakınları için çorba çeşmesi kuruldu. Sabahları hastaneye gelen hasta, hasta yakınları ve yatan hasta refakatçıların yararlanması için hastane bahçesinde çorba çeşmesi kurduklarını söyleyen Odabaş sosyal belediyecilik anlamında yapılacak hizmetlerin devamının geleceğini belirtti. Odabaş, "Daha önce ile işbirliği içinde ilçemizin 'nda ve ilçe otogarında 2 adet ikram çeşmesi kurmuştuk" dedi.

?NİKâH SALONU ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kızıltepe Belediyesi tarafından yapımı hızla devam eden nikãh salonu evlenecek olan çiftlerin mutluluklarına mutluluk katacak. Yeni bir hayata evet diyerek ilk adımlarını atacak olan çiftlerin en mutlu günlerini, tüm sevdikleri ile paylaşacakları nikâh salonunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Evlenecek çiftlerin bekleme salonundan, konuklar için ayrılan bölümüne kadar unutulmaz bir nikah için tüm detayların düşünüldüğü nikâh salonunun iki ay içinde tamamlanması planlanıyor. 60 kişilik kapasiteye sahip olan nikah salonunda 200 metre kare da yer almakta.

BU ATÖLYEDE ENGEL YOK
Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi proje ortaklığında kurulan ları gençlerle buluşturdu. Gençlik merkezinde keyifli vakit geçiren engelli vatandaşlar doyasıya eğlendi. Birbirinden farklı kurslar verilen atölye, engelli vatandaşların vazgeçilmez alanı oldu. Engelli vatandaşlara yönelik verilen kursların yanında sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek engellilerin sosyal ortamda var olmaları sağlanmakta. Atölyede müzik, resim ve bilgisayar kursu alan engelli vatandaşlara satranç, telkari, işaret dili ve sor kursu almaya hazırlanıyor. Ayrıca engelli vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için ücretsiz hazırlık kursları verilmektedir. Engelsiz Yaşam Atölyesi'nde cumartesi-pazar günleri gerçekleştirilecek olan kurslarda kursiyerlere, Türkçe, matematik, tarih ve coğrafya branşlarında eğitimler verilmekte.

"SOHBETİNİZİ DİNLEMEYE GELDİK"
Kızıltepe Belediyesi "Elinizi Öpmeye Sohbetinizi Dinlemeye Geldik" projesiyle, yaşlılarımızın gönüllerinde taht kuruyor. "Yalnız yaşayan yaşlı çiftler ziyaret edilerek, sıkıntıları ve sorunları dinlenmekte. Ziyaretler, Kaymakam-Belediye Başkan Vekili'nin Eşi Ayşe Odabaş, beraberindeki ekiple gerçekleştiriyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE GIDA YARDIMI YAPILIYOR
Kızıltepe Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımlarını sürdürüyor. Belediyenin titiz bir çalışma sonucunda tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuluyor. Kaymakam-Belediye Başkan Vekili Ahmet Odabaş'ın talimatıyla yapılan yardımlar, Belediyeniz Sizinle Ekibi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediliyor.

KİLİTLİ PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Kızıltepe Belediyesi vatandaşlara daha kaliteli bir ulaşım hizmeti sunabilmek amacıyla kilitli parke taşı çalışmalarına devam ediyor. İlçe merkezinde yer alan Tepebaşı, Bahçelievler, İpek, Dünaysır, , Berçem ve Mezopotamya Mahalleleri'nde de kilitli parke taşı olmayan sokaklarda, parke taşı döşeme çalışmalarının süreceği belirtildi.

TAZİYE EVİ, CAMİ VE PARKLARLA KIZILTEPE'NİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK
Kızıltepe Belediye başkan vekili Ahmet Odabaş çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada; "Belediyemiz şimdi de vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın rahat nefes alabilecekleri alanları çoğalmak adına yaptığı park projeleriyle adından söz ettirmeye devam edecektir. Çocuk oyun grupları kurularak çocuklarımızın rahatça oynayabileceği alanlar oluşturulmaktadır. Ayrıca çocuk oyun grubu kurulan yerlerde peyzaj çalışmaları da yapılmaktadır. Peyzaj çalışmalarında, seralarımızda yetiştirilen mevsimlik çiçekler ilçemizi süslemektedir. Yapılacak olan parklarda vatandaşlarımızın nefes alabilecek alanlarının yanı sıra çocukları oyunlarını oynarken, vatandaşlarımız için de günlük spor yapabilecek tesisler bulunacak. Belediye olarak ilçemizin her köşesine yeşil alanlar inşa ederek ilçemizin görünümüne güzellik katacak ve vatandaşlarımızın dinlenme ihtiyacını karşılayacağız."
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Yükselen Ay Anıtı ilçenin havasını değiştirdi
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