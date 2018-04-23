Yükselen Ay Anıtı ilçenin havasını değiştirdi

İlçeye giriş yapanları ve tarihi ipek yoluna çıkış yapanları karşılayan Ay Yıldızlı Sanatsal Anıt üç ayak üzerine kurulu ve kaidesiz 12 metre uzunluğunda. Trafikte seyredenlerin uzak mesafeden görebildiği anıtın Ay Yıldızlı kısmı ise, 3.5 metre genişliğinde ve 4.5 metre uzunluğunda olan Yükselen Ay Anıtı
'nın taban genişliği kaidesiyle birlikte 10 metrelik bir alanı kapsamaktadır. Mardin
üç yol kavşağında yapılan Yükselen Ay Anıtı'nın gece aydınlatmalı görüntüsüyle aynı zamanda bulunduğu ortama ışık ve görsellik katarken, yapılan peyzaj çalışması ile anıtın etrafında gerekli görsel yeşillikler ile bambaşka bir görünüme kavuşması sağlandı. KIZILTEPE'NİN SİMGESİ
İlçenin girişinde yapılan Yükselen Ay Yıldızlı Anıt ile ilçeye gelenleri karşıladıklarını belirten Kızıltepe
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Odabaş, "İlçemizin simgeleri arasında yer almaya hazırlanan "Yükselen Ay Yıldız" temalı anıt ile ilçemize gelen misafirlerimizi karşılayacağız. Yapacağımız bu anıtla bayrağımızın ay ve yıldızıyla daima yükseklerde yer alacağının altını da çizmek isterim" dedi. KAPALI SEMT PAZARI İNŞAATI BÜTÜN HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Vatandaşların
kışın yağmurdan, yazın
ise sıcaktan korunarak,
rahat ve huzurlu bir ortamda
alışverişlerini yapması
için semt pazarı yaparak
hizmete sunan Kızıltepe
Belediyesi, Mezopotamya
Mahallesi'nde yapımına
başladığı semt pazarını
hızlı bir şekilde
tamamlıyor.
Ayrıca yapımı tamamlanacak
olan kapalı semt
pazarında otopark alanı,
çocuklar için oyun gurubu
bulunacak. Mevcut pazar
yerinde yaşanan trafik
yoğunluğu, görüntü ve ses
kirliliği ile çöp gibi sorunların,
yeni yapılacak semt
pazarıyla giderilecek. ÇORBA ÇEŞMELERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ
Kaymakam- Belediye Başkan Vekili Ahmet Odabaş'ın talimatıyla Kızıltepe Devlet Hastanesi bahçesinde hasta ve hasta yakınları için çorba çeşmesi kuruldu. Sabahları hastaneye gelen hasta, hasta yakınları ve yatan hasta refakatçıların yararlanması için hastane bahçesinde çorba çeşmesi kurduklarını söyleyen Odabaş sosyal belediyecilik anlamında yapılacak hizmetlerin devamının geleceğini belirtti. Odabaş, "Daha önce İzmit Belediyesi
ile işbirliği içinde ilçemizin Cumhuriyet Meydanı
'nda ve ilçe otogarında 2 adet ikram çeşmesi kurmuştuk" dedi. ?NİKâH SALONU ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kızıltepe
Belediyesi tarafından yapımı hızla devam eden nikãh salonu evlenecek olan çiftlerin mutluluklarına mutluluk katacak. Yeni bir hayata evet diyerek ilk adımlarını atacak olan çiftlerin en mutlu günlerini, tüm sevdikleri ile paylaşacakları nikâh salonunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Evlenecek çiftlerin bekleme salonundan, konuklar için ayrılan bölümüne kadar unutulmaz bir nikah için tüm detayların düşünüldüğü nikâh salonunun iki ay içinde tamamlanması planlanıyor. 60 kişilik kapasiteye sahip olan nikah salonunda 200 metre kare yeşil alan
da yer almakta. BU ATÖLYEDE ENGEL YOK
Kızıltepe
Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi proje ortaklığında kurulan Engelsiz Yaşam Atölyesi engelli vatandaş
ları gençlerle buluşturdu. Gençlik merkezinde keyifli vakit geçiren engelli vatandaşlar doyasıya eğlendi. Birbirinden farklı kurslar verilen atölye, engelli vatandaşların vazgeçilmez alanı oldu. Engelli vatandaşlara yönelik verilen kursların yanında sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek engellilerin sosyal ortamda var olmaları sağlanmakta. Atölyede müzik, resim ve bilgisayar kursu alan engelli vatandaşlara satranç, telkari, işaret dili ve sor kursu almaya hazırlanıyor. Ayrıca engelli vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için ücretsiz hazırlık kursları verilmektedir. Engelsiz Yaşam Atölyesi'nde cumartesi-pazar günleri gerçekleştirilecek olan kurslarda kursiyerlere, Türkçe, matematik, tarih ve coğrafya branşlarında eğitimler verilmekte. "SOHBETİNİZİ DİNLEMEYE GELDİK"
Kızıltepe
Belediyesi "Elinizi Öpmeye Sohbetinizi Dinlemeye Geldik" projesiyle, yaşlılarımızın gönüllerinde taht kuruyor. "Yalnız yaşayan yaşlı çiftler ziyaret edilerek, sıkıntıları ve sorunları dinlenmekte. Ziyaretler, Kaymakam-Belediye Başkan Vekili'nin Eşi Ayşe Odabaş, beraberindeki ekiple gerçekleştiriyor. İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE GIDA YARDIMI YAPILIYOR
Kızıltepe
Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımlarını sürdürüyor. Belediyenin titiz bir çalışma sonucunda tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuluyor. Kaymakam-Belediye Başkan Vekili Ahmet Odabaş'ın talimatıyla yapılan yardımlar, Belediyeniz Sizinle Ekibi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediliyor. KİLİTLİ PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Kızıltepe
Belediyesi vatandaşlara daha kaliteli bir ulaşım hizmeti sunabilmek amacıyla kilitli parke taşı çalışmalarına devam ediyor. İlçe merkezinde yer alan Tepebaşı, Bahçelievler, İpek, Dünaysır, Turgut Özal
, Berçem ve Mezopotamya Mahalleleri'nde de kilitli parke taşı olmayan sokaklarda, parke taşı döşeme çalışmalarının süreceği belirtildi. TAZİYE EVİ, CAMİ VE PARKLARLA KIZILTEPE'NİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK
Kızıltepe
Belediye başkan vekili Ahmet Odabaş çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada; "Belediyemiz şimdi de vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın rahat nefes alabilecekleri alanları çoğalmak adına yaptığı park projeleriyle adından söz ettirmeye devam edecektir. Çocuk oyun grupları kurularak çocuklarımızın rahatça oynayabileceği alanlar oluşturulmaktadır. Ayrıca çocuk oyun grubu kurulan yerlerde peyzaj çalışmaları da yapılmaktadır. Peyzaj çalışmalarında, seralarımızda yetiştirilen mevsimlik çiçekler ilçemizi süslemektedir. Yapılacak olan parklarda vatandaşlarımızın nefes alabilecek alanlarının yanı sıra çocukları oyunlarını oynarken, vatandaşlarımız için de günlük spor yapabilecek tesisler bulunacak. Belediye olarak ilçemizin her köşesine yeşil alanlar inşa ederek ilçemizin görünümüne güzellik katacak ve vatandaşlarımızın dinlenme ihtiyacını karşılayacağız."