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lara çizdiği resimlerle açtı

'da yaşayan ev hanımı Şaziye Aslı Çuhadar, lara çizdiği resimlerle açtı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 13:56
Taşlara çizdiği resimlerle sergi açtı

Deniz kıyısında topladığı lara resim yapan evli ve 2 çocuk annesi Çuhadar, biriktirdiği eserlerini ve diğer denemelerini Hazeranlar Konağı'nda açtığı kişisel de sanatseverlerin beğenisine sundu.

Rengarenk ve farklı ebatlardaki taşları değerlendirmek istediğine değinen Aslı Çuhadar, "Küçük ve renkli taşlardan tablolar oluşturmayı düşündüm. Evimin bir bölümünü bu iş için ayırdım. Kendi atölyem gibi oldu. Boş zamanlarımı böyle geçiriyorum" dedi.

Serginin açılışına Vali Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ile eski milli güreşçi Mahmut Demir de katıldı.

Eserleri hakkında bilgiler veren Çuhadar, kendisine destek olan eşi fotoğrafçı Tuncay Çuhadar'a da teşekkür etti.

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Taşlara çizdiği resimlerle sergi açtı
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