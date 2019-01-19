Hem Samsun hem ülkemiz kazanacak

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SAMSUN Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliği ile kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin yurtdışında da tanıtılması için Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak 15 kişilik Samsun'un Turizm Elçileri Ekibi, tüm dünyada Samsun'u tanıtacak. Hazırlanacak profesyonel reklam filmleri, broşürler, tanıtım kitapları ve tanıtım kampanyaları ile tüm dünya ülkelerinde Samsun tanıtılacak. Bacasız sanayi olan turizmin imkânları, Samsun'a da taşınacak.Ön görüşmesi yapılan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile imzalanacak protokolün ardından, yabancı dil eğitimi gören son sınıf öğrencileri arasından 30 kişilik bir ekip kurulacak. Bu şekilde öğrenciler hem Büyükşehir Belediyesi Turizm Elçisi olmaya hak kazanacak hem de iş sahibi olacak. Böylece Samsun da uluslararası arenada kendini tanıtma şansı kazanacak.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Samsunumuz, 17 ilçesi ile beraber termal, sağlık, kış, kongre, yaz, doğa ve tarih turizmi anlamında bir cazibe merkezidir. Bu yönleriyle turizm alanında çok büyük bir çeşitliliğe sahiptir. Her yıl dünyada yaklaşık olarak 1.5 milyar insan turizm faaliyeti yapmakta ve 2.5 trilyon dolar harcamaktadırlar. Bu devasa bir ekonomik faaliyettir. Hem ülkemizin hem de Samsunumuzun bu ekonomik faaliyetten daha çok pay alması gerekmektedir. Turizm şehri hedefimize yönelik çalışmalarımız ile Samsunumuz bu bacasız sanayiden çok daha fazla yararlanacaktır. Samsunumuza turizm şehri oluşumu ile daha çok yatırım ve istihdam sağlanacaktır. Belediyemiz bünyesinde yer alan kültür turizm şirketimiz, bu konuda öncülük yapacak. Şehrimize gelecek turistlerin, Türk milletinin en büyük özelliklerinden olan misafirperverlik duygusunu daha da yakından yaşamasını sağlayacağız. Turizm şirketimiz Samsunumuz için öncülük edecek. Turizmden gelen geliri yine turizm adına yatırımda kullanılacağız. Turizm potansiyelimizi canlandırmak adına her türlü adımı atacağız. Hem Samsun hem de ülkemiz kazanacak."SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Kavak, Çarşamba, Lâdik ve Salıpazarı ilçelerinde ileri teknoloji biyolojik atıksu arıtma tesisleri yapımı için 152 milyon 207 bin liralık yatırım yapılacağını açıkladı. Şahin, yatırımların programa alındığını ve İlbank'tan kredilerinin temin edildiğini söyledi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, altyapı yatırımlarına çok önem verdiklerini belirterek, "Atıksu arıtma tesisimiz olmayan 4 ilçemizde bu alanda yatırım yapacağız. Bu yatırımlar ile ilçelerimizde önemli bir problemi de çözmüş olacağız" dedi.İLBANK A.Ş. ile hazırlanan SUKAP kapsamında projenin kredisinin tahsis edildiğini belirten Başkan Şahin, "Ladik, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde ve tüm fizibilite raporları hazırlanan İPA kapsamına alınan Avrupa Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından da desteklenen müşavirlik ihalesini de yaptığımız Çarşamba İlçemiz başta olmak üzere atıksu arıtma tesisi olmayan 4 ilçemizde ileri teknoloji biyolojik atıksu arıtma tesisi kuracağız. Yapacağımız yatırımların tutarı 152 milyon 207 bin liradır. 4 ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.ÖNCELIKLI olarak içme suyu arıtma ve atıksu tesisleri ile kanalizasyon dere ıslahları gibi altyapı ve ulaşım sorunlarının çözülmesi gerektiğini ifade eden Başkan Şahin, "İnsanlarımızın bu anlamda şikâyetlerinin olmayacağı bir noktaya gelmeliyiz. Bu standardı yakalamalıyız. Bunun için geçtiğimiz 5 ay içerisinde altyapı ve yol konularına büyük önem verdik. Projeleri devam ettirdik ve bir kısmını da tamamladık. Yeni projeler oluşturduk ve çalışmalarını devam ettirip hayata geçireceğiz. Şehirlerimiz için olmazsa olmazların başında altyapı ve yol gelmektedir" diye konuştu.