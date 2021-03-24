Samsun Atakum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Sinecek, esnafın iş yerlerini açabilmesi için vatandaşın salgın tedbirlerine uyması gerektiğini belirterek, "Kurallara uyalım. Bizi mahrum etmeyin" dedi. Başkan Sinecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "kontrollü normalleşme" sürecine göre yüksek riskte yer alan Samsun'da esnafın iş yerlerini açamayacağını belirterek, "İsterdik ki böyle olmasın. Çünkü tedbirlere uymayan halk, evine ekmek götüremeyen, kirasını ödeyemeyen, esnafımızı zan altında bırakıyor. Samsunluyu biraz daha duyarlılığa davet ediyoruz" dedi.Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini isteyen Sinecek, "Riski olmayan illerde yüzde 50 kapasite ile lokantacı, kafeteryacılar, pastaneci ve kıraathaneler çalışabilecekler. Ama Samsun bundan mahrum kaldı. O yüzden esnaf ve sanatkarımız da vatandaşlarımızı uyarsın. Lütfen kurallara uyalım ve esnafa destek olalım. Bizi mahrum etmeyin. İnşallah önümüzdeki süreçte Samsun, bu riskli sınıftan çıkar ve esnaf iş yapmaya başlar" diye konuştu.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'nın esnafa yeni destek kararı hakkında konuşan Samsun Atakum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Sinecek, Sayın bakanımız duyurdu yeni yapılandırmayı önemsiyoruz. Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi. TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart 2021 tarihi itibariyle başlatıldı. Esnaflarımızın yeni uygulamalardan memnun bizlerde esnaflarımızın yanında olmaya devam ediyoruz güzel ve sağlıklı günler yanı başımızda kurallara uyarsak yakın zamanda normalleşmeye başlayabiliriz.