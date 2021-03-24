Katı atıklardan enerji üretilecek

Ordu'dason 30 yıldır toplumsal bir sorun haline gelen ve protesto gösterileri ile hatırlanan çöp sorunu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in kararlılığı sayesinde çözüme kavuştu 2019 yılı Nisan ayında göreve geldikten sonra çöp sorununu halledebilmek için kararlı ve sabırlı bir çalışma sergileyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilk olarak Ünye ilçesinde deniz kenarında bulunan ve 40 yıldır varlığını koruyan vahşi çöp depolama alanını kapattı. Hemen ardından Fatsa ilçe merkezine yakın mesafede bulunan 20 yıllık çöp alanını da kapatan Güler, Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanı bilinen Perşembe ilçesinde 30 yıla yakın problem haline gelen çöp alanını da atık dökülmesini de yasakladı. İl genelinden toplanan çöpler Altınordu ve Ünye'de bulunan ayrıştırma tesislerinde geri dönüşümlü ve biyolojik atık olarak ayrıştırıldı. Çaybaşı ilçesinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'ne gönderilen biyolojik atıklar, bu tesislerde kurulan enerji ünitelerinde elektrik enerjisine dönüşecek.2020 yılı itibariyle enerji üretim çalışmalarını başlatan Büyükşehir Belediyesi, son çalışmalarını da tamamlayarak tesisi enerji üretimine hazır hale getirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınacak kesin kabul sonrası enerji üretiminin, bu ay veya Nisan ayından itibaren başlatılması hedefleniyor.Günlük 250 ton değeri olmayan, geri dönüştürülemeyen atıktan enerji üretileceğini kaydeden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Yapılacak çalışma son derece çevre dostu, doğayla uyumlu bir üretim olacak. Ordu'da atık artık sorun olmayacak" dedi. Başkan Güler şöyle konuştu: "Çaybaşı ilçemize her gün getirilen 550 ton atığın yaklaşık 250 tonu geri dönüştürülemeyen, değeri olmayan atıklardan oluşuyor. Biz bu atıklardan enerji üreterek onları değerli hale getireceğiz. Tesisimiz de kurulan enerji dönüşüm sistemiyle atıktan elektrik enerjisi üretmeye başladık. Tesisimizde üretim için gerekli her çalışmayı bitirerek üretime hazır hale getirdik. Kısa bir süre içerisinde de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alacağımız kesin kabul sonrası üretimi başlatacağız. İlk etapta 1,4 megawaat saat ile başlangıç yapacağımız tesisimizde yıllara göre artış göstererek 7,0 megawaatt saate yani 30 bin konutun enerjisini üretecek hale getireceğiz. Yapılacak çalışma son derece çevre dostu, doğayla uyumlu bir üretim olacak. Ordu'da atık artık sorun olmayacak. Şimdiden tüm şehrimize hayırlı olsun."