Kendi kendine yeten şehir: ORDU

Ordu'nun kaynak bakımından çok zengin bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Güler, şöyle konuştu: "Ordu gerçekten çok güzel bir şehir. Kaynakları ile çok zengin bir il olan Ordu'yu kendi kendine yeten bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Pandemiden sonra da gördük ki Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar yerini bulmuş. Yaptığımız şey aslında var olan kaynakları halk ile tekrar buluşturmaktı. Bunu Ordu'da gerçekleştirdik. Yaptığımız tarımsal ve hayvansal çalışmalarla insanımız kendi ürünlerini üretmeye başladı. Pandemi sonrası ilimize geri dönüşler yaşandı. İstanbul'daki en büyük ikinci nüfus Ordu'dur. Pademi sonrası Ordu'ya yerleşen vatandaşlarımız geri dönüşü düşünmüyorlar. Biz de Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak onların yaşam koşulları için gerekli altyapı ve üst yapı çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışmalarımızı 3 kat arttırdık."Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak yapmakla mükellef olduğumuz çalışmalar haricinde tarıma ve turizme ağırlık verdiklerini dile getiren Başkan Güler, şöyle devam etti: "İstiyoruz ki Ordu kendi kendine yetebilen bir şehir olsun. Şimdi bakıyoruz, şehirden köye yumurta, süt, yoğurt, sebze ve meyve götürülüyor. Bu çarpık bir durum. Geçmişte bu böyle değildi. Herkes kendi ürününü bağında bahçesinde üretiyordu. Büyükşehir Belediyesi olarak öyle bir eko-sistem oluşturuyoruz ki, kimse başka birine muhtaç olmadan yaşantısını idame ettirebilsin. Ordu'yu böyle hayal ediyoruz. Bunun içinde tarıma, turizm ve enerjiye ağırlık verdik. Kurduğumuz enerji üretim tesisiyle katı atıklardan elektrik enerjisi, Akkuş ilçesinde kuracağımız Rüzgâr Enerji Santralları ile enerji üreteceğiz. Yaptığımız bu çalışmaları kurduğumuz şirketler vasıtası ile 19 ilçede gerçekleştiriyoruz. Bu söylediklerimiz kolay şeyler değil, ancak hayata geçireceğimiz şeylerdir."Ordu'nun yol ağının çok geniş olduğunu söyleyen Başkan Güler, "19 ilçemiz var. Bu 19 ilçemizde yol ağı başta olmak üzere altyapı çalışmalarına ağırlık verdik. İlimizin çağdaş kent olması için ne gerekiyorsa yapıyoruz" diye konuştu. Güler, "Ordu'nun büyük altyapı ihtiyacı var. Nerdeyse İstanbul'un yol ağı kadar yol ağı var. Çünkü engebeli bir alana sahibiz. Ordu'da içme suyu hatlarını sil baştan yeniliyoruz. Asbest boruları değiştiriyoruz. Alt yapının hiç geçmediği yerlere bu hizmetleri götürüyoruz. Bunun haricinde yine su ihtiyacını karşılamak için gölet çalışmalarımız var. Bu çalışmamalarımızı da 19 ilçemizde ırmak membalarına yapıyoruz. Dolayısıyla kentsel çalışmalarımız planladığımız gibi devam ediyor. Ordu'yu mutlu bir kent yapmak için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.Ordu'da yürütülen kentsel dönüşümler ve kaçak yapılaşma ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Güler, "Ordu'da sahil şeridine yapılmış binalar vardı. Bunları yıkarak kaçak yapılaşamaya engel olduk. Yapmak istediğimiz şey burada imar ile ilgili yeni bir şehircilik anlayışı oluşturmak. Bunu da kısa sürede oluşturacağız. Sahillerimiz halka kapalı olmamalı. Biz, sahillerimizin halkın olduğu bilinci ile onlara kapatmaya değil, açmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in ulaşım hamlesi, kentin kaderini değiştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2020 yılında 598 kilometre yolu asfalt ve betonla buluşturdu. İl genelinde iki yılda yapılan toplam asfalt ve beton yol çalışması 850 kilometreyi aştı. Türkiye'nin en zorlu coğrafyalarından ve kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu'da, asfalt seferberliği sürüyor. Toplam yol ağı, Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olan kentte, ilçelerde sürdürülen yol çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. 19 ilçede kurduğu şantiyelerle ilin çehresi ve kaderini değiştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, belirlenen program çerçevesinde, mahalle ve grup yollarında, standardı yüksek, konforlu bir ulaşımın kapılarını araladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 2020 yılında 598 kilometre yolda asfalt ve beton çalışması yaptıklarını söyledi.Göreve geldikleri günden bu yana mahalle ve grup yollarında önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Güler, "Toplam 26 bin 378 kilometre ilçe belediyelerimizle birlikte kırsal yol ağımız var. Karayollarına ait olan ise 940 kilometre. Hepsinin toplamını değerlendirdiğimizde 27 bin 318 kilometrelik bir yol ağına sahibiz. Çok geniş bir coğrafyaya sahibiz. Dağınık yerleşim ve engebeli arazide ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konforu için hummalı bir çalışma yürütüyor" dedi.2020 yılındaki asfalt ve beton yol çalışmalarının çok verimli geçtiğinin altını çizen Başkan Güler, "Belediyemiz envanterine kattığımız asfalt plentiyle birlikte gaza bastık. Çok daha hızlı çözümler üretebiliyoruz. 2020 yılı içerisinde 230 kilometre sıcak asfalt, 302 kilometre emülsiyon asfalt, 66 kilometre beton yol, 3148 kilometre hendek temizliği, 34 kilometre yeni yol açma, 306 kilometre yol genişletme, 1874 kilometre stabilize, 4873 kilometre reglaj, 30226 metre yağmur suyu hattı drenaj çalışması, 75340 m2 kaldırım ve 28 bin 563 m3 duvar çalışması yaptık. Göreve geldiğimiz günden bu yana asfalt ve betona kavuşturduğumuz yol uzunluğu ise 850 kilometreye ulaştı" diye konuştu.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarım hamlesiyle, toprağın bereketiyle harmanlanan insan emeği, üreten bir güce dönüştü. Gürgentepe ilçesinde 20 dekarlık alanda alım garantili olarak dikimi gerçekleştirilen çoban fasulyelerinin hasadı gerçekleşti. Toplam 8 ton çoban fasulyesi Büyükşehir Belediyemiz tarafından üreticilerden satın alındı. Türkiye'nin en fazla fındık üreten ili Ordu, tarımsal çeşitliliği arttırıcı projeleriyle adından söz ettiriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarla, kırsalda yaşayan insanların gelir kaynakları çeşitlendirilirken, tarımsal üretim potansiyeli aktif hale getirilerek ekonomiye kazandırılıyor. Çalışmalar kapsamında, Gürgentepe ilçesinde sadece ihtiyaçların giderileceği kadar ekimi yapılan çoban fasulyesinin, yaygınlaşması ve kalitesinin artırılması için Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve DOKAP iş birliğiyle 19 üreticiye, 20 dekar alanda tesis kuruldu.