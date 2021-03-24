Korgan’ın çehresi değişti

Korgan ilçesi 30.000 nüfusu ile Ordu ilinin en büyük 6. ilçesi ve coğrafi şartlar sebebiyle zor bir bölgede yer almakta. Toplamda 20 yaylası, dereleri, vadileri, şelaleleri ile muhteşem bir doğal güzelliğe sahip bir karadeniz ilçesi. Korgan ilçesinin kuşkusuz en büyük problemi de dağınık yerleşmeden dolayı yol oluşturmakta. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz göreve geldiği 2014 yılından bu yana yapmış olduğu çalışmaları şu şekil özetledi: İlçemize göreve başladığımızda en büyük problemin yol olduğunu gördük. Bu sorunu kökten çözmek, yaptığımız bir yolu kalıcı hale getirmek için en hızlı ve gerekli çarenin beton yol olduğunu gördük. Gerek Ordu Büyükşehir Belediyemiz gerekse karayollarımızda beraber hareket ederek ilçe tarihimizin en büyük yol yapım seferberliğini gerçekleştirdik. Korgan Belediyemize öncelikle beton santrali kurarak ilçemize bağlı yol ağlarından 7 yılda 200 km beton yol yapımı gerçekleştirdik, bunun maliyeti yaklaşık 4 milyon TL. Ordu Büyükşehir Belediyemiz tarafından ise toplamda 30 km beton yol, 40 km sıcak asfalt yol yapımı gerçekleşti. 1939 yılında ki büyük Erzincan depreminden bu yana göçmekte olan Sülük Gölü Mevkii yol çalışmaları da nihayete kavuştu. Burada 2 heyelan gölü boşaltıldı, Roma Drenaj sistemiyle suya akış verildi ve göçme engellenerek yol güzergahı değiştirildi. Hem yolu kurtarmış olduk hem de suyu mahallelerimizde değerlendirme imkanı bulduk. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, Değerli Bakanımız Sayın Dr. M. Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyorum. Kendisi tüm projeleri dikkatle takip ediyor. İnşallah onun gayreti ile bir çok yolumuz daha bitmiş olacak. Bunların yanında Karayolları tarafından Karadenizi İç Anadolu'ya bağlayan ve en kısa yol olan İslamdağ-Korgan yolu ilçemize kavuşarak yol ulaşıma açılmıştır. Gerekli düzenlemeler ile yol 2022 yılında tamamen bitmiş olacak. Yine Karayolları tarafından Niksar-Korgan yolumuz da bitirilerek İlçemiz yolların kesiştiği bir merkez haline gelmiştir. İlçemizi şaha kaldıracak en önemli projelerden biri olan yeşil yol projesinin 21 kilometresi yine ilçemiz yaylalarından geçmekte ve beton yol çalışmaları devam etmektedir. Bu yapılanlar tabii ki yeterli değil, ekiplerimizle geceli gündüzlü yol yapım çalışmalarına devam ediyoruz2014 yılında göreve geldiğimizde İlçemiz maalesef arıtmaya sahip değildi, vatandaşlarımız ara ara kesilen, doğal yollarla arıtılan şebeke suyunu kullanmakta idi. Ordu Büyükşehir Belediyemiz OSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 6 milyon TL'ye kimyasal arıtma yapılarak öncelikle suyumuzun arıtması gerçekleştirildi. Mevcut barajımıza alternatif 2 farklı baraj inşasına başlandı ve bugün hamdolsun bunlardan biri olan Cılızlar Deresi 25.000 metreküplük diğer barajımız biterek su tutmaya başladı. Diğer Barajımızda DSİ tarafından %35 tamamlanarak inşaatı devam etmekte. İlçemizin altyapı çalışmaları da hemen hemen bitti ve kısa bir zaman sonra ihalesi yapılan katı atık arıtma tesisimizde faaliyete geçecek. Ben yine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Değerli Bakanımız Sayın Dr. M. Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyorum. Kırsalda yaptığı çalışmalar ile Ordumuzun çehresi değişmiştir. Susuz Mahallemiz, arıtmasız şebekemiz kalmayana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz.Korgan 20 farklı yaylası, menderesleri, şelaleleri ve orman gülleri ile adeta yalancı cennet. Bu güzellikleri tüm dünyaya göstermek, ilçemizi doğa turizmine kazandırmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. İlçemizde 40 yataklı öğretmen evi otel vazifesi görüp misafirlerimizi ağırlamakta. Özellikle Korgan Yaylamıza yaptığımız kamelyalar, sosyal tesis ve hatıra ormanı ile çehresi değişti. Yaylamızda her yıl Orman Gülü Festivalimize binlerce insan katılıyor. Hem kültürümüzü yaşatıyoruz hem de ilçemizin ekonomisine katkı sunuyoruz. Korgan Yaylası, İteniçi Mesire alanımız, Yalman Tepesi, Çiseli Şelalesi, Çağlayanbaşı Şelalesi ilçemizdeki en önemli turizm alanları. Korgan Yaylamızdaki göletimiz ayrıca kano sporlarına ve yaylalarımızda birçok nokta kış sporları için gayet uygundur. İlçe merkezimizde biz geldiğimizde sosyal parkı dahi yoktu. Doğa Park ve Beylikdüzü Park olmak üzere birini İller Bankası'na, diğerini İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'ne yaptırmak üzere 2 sosyal tesis ve park kazandırdık. İteniçi Mesire Alanımız ile Kayabaşı Mesire Alanımızı B tipi Mesire Alanından A tipi mesire alanına çevirdik ve buralarda sosyal tesisler inşa ettik. 17 mahallemizin merkezi noktalarına çocuk oyun gruplarımızı yerleştirdik. Çocuklarımızın diş sağlığı ile ilgili 7000 adet diş bakım seti dağıttık. 2000 ailemize iaşe ve gıda malzemesi dağıttık.