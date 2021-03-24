Kuzey kale surları koruma projesi

Sinop ili Merkez İlçede, Şehir Merkezinin Kuzeyinde bulunan alanda; rekreaktif planlama, kale surlarının denizden etkilenmesini önlemek ve trafik yoğunluğunu azaltacak çevre yolunun yapımı amacı ile deniz içerisine yapılmış olan Kıyı Koruma Yapılarının (Ayrık Dalgakıranların) bulunduğu alanda, kıyıya paralel olarak 136.818,53 metrekare alanın doldurulması planlanmakta.Yapılacak dolgu ile birlikte bu alanda bulunan kale surlarının korunması ve açığa çıkmasını sağlamak.Artan nüfus ile birlikte yaz aylarında nüfusun 3-4 katına çıkması, mevcut yolların şehir trafiğine cevap verecek durumda olmaması nedeniyle dolgu alanında dolgunun deniz tarafına gelecek şekilde Çevre Yolu Şeklinde bir yol planlanarak şehir merkezindeki trafiğinin rahatlatılmasını sağlamak.