Medical Park Karadeniz’in referans tedavi merkezi

Hastane başta enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları ve yoğun bakım uzmanları olmak üzere, tüm branşlardaki deneyimli sağlık çalışanları özveri ile hasta bakım ve tedavi hizmetlerini yürütürken diğer yandan da toplumun bilgilendirilmesinde aktif rol oynadı. Açılan Covid aşı ünitelerinde sağlık çalışanlarının yanı sıra Samsun halkının aşılanmasına da katkı sağlandı. VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde 12 binden fazla Covid-19 hastasının izlem ve tedavisinin gerçekleştirildiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rehberler, dünyadaki güncel bilimsel gelişmeler ışığında tanı ve tedavide güncel ve en etkili yöntemleri zamanında uygulamayı ilke edinen hastanemizde enfeksiyon hastalıkları ile mücadelenin olmazsa olmazlarından biri olan laboratuvar çalışmalarında da pandemiye yönelik ek testler çalışılmaya başlandı. Hızla oluşturulan PCR ünitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Biyokimya uzmanları yönetiminde Covid PCR testini yapılmaya başlandı. Hastalara günlük sonuç verilen bu ünite aynı zamanda bölgedeki Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın iş yükününün azalmasını da sağladı. Hastalığa karşı bağışıklık düzeyini saptayan ELISA testleri uygulamaya konuldu. Hastalığın ciddiyetini belirlemede mevcut testlere ek olarak interlökin-6 gibi rutinde yer almayan testler de rutin olarak çalışılmaya başlandı. Covid-19 tedavisinde güncel tedaviler başarı ile gerçekleştirildi. Kızılay Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü ile yakın iş birliği ve koordinasyon sonucunda bağışık plazma tedavisi yatarak tedavi gören hastalara hızla verildi. Genelde uygulanan bu tedavilerin yanı sıra, bölge referans hastanesi olarak; Türkiye'de birkaç merkezde uygulanan aferez, sitokin filtrasyonu, hemofiltrasyon, plazma değişimi, kök hücre transferi tedavileri de endikasyonu olan hastalarda uygulandı" şeklinde konuştu. VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Hakan Özcan ise "Son günlerde vaka sayılarındaki artışın kişi, toplum ve tüm kurumların ortak çalışması, belirlenen standartlara uyması ile azalabileceğine inanıyoruz. Türkiye'nin en yaygın sağlık grubu MLP Care Grubu'nun Karadeniz bölgesindeki referans hastanesi olarak sağlık sektöründeki bilgi birikimimiz ve deneyimli sağlık kadromuz ile pandeminin bir an önce sona ermesi için elbirliği ile çalışıyoruz" dedi.