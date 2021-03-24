Ordu’da sahiller halka açılıyor

Sahil kenti Ordu'da kıyı şeridinde bulunan hukuksuz yapılar yıkılıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in imara aykırı yapıları kaldırarak kıyıları halka açmak adına başlattığı çalışmalar kapsamında Altınordu, Ünye, Fatsa Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde görüntü ve imar kirliliği oluşturan yapılar kaldırılmaya devam ediyor.Altınordu ilçesinde 2018 yılında kumsal üzerine temeli atılan ve kent siluetini bozduğu gerekçesiyle aylarca tartışma konusu haline gelen 3 bloklu gökdelen inşaatı da Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı. Altınordu'nun Kirazlimanı Mahallesi sınırları içerisinde olan ve denizle karanın birleştiği noktada temeli atılan 17'şer katlı 3 blok ve 280 daireli bina, Ordu büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in kararlılığı sayesinde yıkıldı. Mahkeme kararıyla yıkımı gerçekleştirilen inşaat, kıyı şeridi bulunan tüm illere örnek oldu.Halkın ortak malı olan, herkesin eşit ve serbestçe yararlanması gereken kıyıları daha yaşanabilir ve estetik hale getirmek amacıyla, kıyı ve imar kanunları çerçevesinde devletin hüküm ile tasarrufu altındaki alanlarda baraka, çadır, konteyner ve benzeri kaçak yapılar yıkılıyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yaptığı kaçak ve işgal tespitleri sonrası Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Altınordu, Ünye, Fatsa Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde yapılan çalışmalarda 156 adet imar kirliliğine sebep olan yapı yıkıldı. İmar konusunda hassas olduklarına dikkat çeken Başkan Güler, sahillerin halkın olduğunun altını çizdi. Başkan Güler sözlerine şöyle devam etti: "Buradaki inşaatı yıkarak Ordu'nun geleceğini kurtardık. Orada bir çarpıklığı ve aynı zamanda anayasal suçu önlemiş olduk. Mahkemeler de bizim bu konuda haklılığımızı gösterdi. Büyükşehir olarak imar konusunda asla taviz vermiyoruz. Ordu Karadeniz'de sahili en uzun olan il. Bu sahil boyunca bütün kaçak yapıları kaldırıyoruz. Çoğunu yıktık, yıkmaya da devam ediyoruz. Bu yıkımları yaparken de kimseyi karşımıza almadık. Karşılıklı oturduk konuştuk. Onlar da bizim bu ciddiyetimizi gördükleri için ya kendileri kaldırdı ya da kendileri yıktı. Bu konuda kararlılığımızı gösterdik. Geri adım yok. İmar konusunda asla taviz vermedik, vermeyeceğiz."