Salıpazarı’nda koronavirüs denetimi

Vakalardaki artışa dikkat çekmek için her gün belediye hoparlöründen uyarı anonsları yaptıklarını belirten Başkan Akgül, ilçe halkını tedbirlere uymaları noktasında uyararak, "Salıpazarı ilçemizde ne yazık ki korona virüs ile ilgili vaka sayılarındaki artış halen devam ediyor. Maalesef koronavirüs ile ilgili problemimiz henüz çözülmüş değil" dedi.Başkan Akgül, "Gerek vaka sayısındaki artış gerekse temaslı sayısındaki artış gün ve gün devam ediyor. Her ne kadar bizler, Salıpazarı İlçe Kaymakamlığımızla eş güdümlü çalışmalar, denetimler, maske ve mesafe kontrolü yapsak da halkımızdan istirhamımız maske, mesafe ve temizlik kurallarına en üst düzeyde riayet etmeleri. Temaslılarımızın özellikle dışarıya çıkmamasını istirham ediyorum. El birliğiyle bu kurallara uyarsak biz, büyük ölçüde bu hastalığın üstesinden gelebiliriz. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum" diye konuştu.SALIPAZARI'NDA Belediye Başkanı Halil Akgül'ün katılımıyla yapılan denetimde, pazar yerleri, lokanta, restoran, kafe, market, berber ve kuaför salonları gibi iş yerleri denetlendi. Denetimlerde sosyal mesafeye, maske ve eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu. Denetimlere Salıpazarı Kaymakamı Eray Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay ve Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Giray Öztürk katıldı.