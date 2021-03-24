Sinop, Kuzey denizi ile barışıyor

Vali Erol Karaömeroğlu, Çevre yolu projesinin ise Sinop'u kuzey denizi ile kucaklaştıracağını dile getirdi. Sinop'un kuzey denizini kullanamadığını hatırlatan Vali Karaömeroğlu bu manada da projenin Sinop için büyük önem taşıdığını belirterek, "Proje ile trafiğin rahatlatılmasının yanında, hem kale duvarları korunacak, hem de kuzey sahilimiz İzmir Kordon boyu gibi bir görünüm kazanacak. İkinci bir Sinop olacak. Sinop, kuzey denizi ile barışacak. Çevre yolu ile birlikte tarihi kale duvarları da tamamen koruma altına alınmış olacak. Kale duvarların önünü de açmış olacağız. Proje ile Sinop rahat bir nefes alacak" diye konuştu.Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop'ta hayata geçirilecek meydan ve çevre yolu projesi ile Sinop'un çehresinin değişeceğini söyledi. Meydan projesinin ihale aşamasına geldiğini kaydeden Vali Karaömeroğlu, yıkımların en kısa zamanda başlayacağını söyledi. Sinop'un çehresini değiştirecek olan Meydan Projesinin güzel bir şekilde ilerleğini belirten Vali Karaömeroğlu, projeyi Sinopluların beğeneceğine inandığını söyledi. Vali Erol Karaömeroğlu, "Meydan Projemiz gayet güzel ilerliyor, Daha önce avan projemiz kurulumuzdan onay almıştı. Uygulama projesinin de son şeklini milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve STK temsilcileri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) gittik. Projenin son halini gördük ve orada da değiştirilmesi gerekenler hakkında uyarılarımızı yaptık. Projemiz gayet güzel ilerliyor. İlk önce tarihi çarşıyı yapacağız. Esnaflarımızı oraya taşıdıktan sonra da yıkımı gerçekleştireceğiz.