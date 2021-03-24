Ünyeport hayali gerçek oluyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, iştirak şirketlerinden ORBEL tarafından işletilen Ünye Limanının kapasitesinin arttırılması ve ekipmanların teknolojiye uygun yenilenmesi ve konteyner limanı haline getirmek için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda limanın 1 tane olan rıhtımı 4'e çıkarılıyor. Halen 6.5 metre derinliğe sahip mevcut yükleme- boşaltma rıhtımının yanına 8 metre derinliğe sahip ikinci bir rıhtım inşa ediliyor. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla açıkta bekleyen gemi sayısının düşürülmesi hedefleniyor. Su derinliğinin arttırılması ve yüksek tonajlı gemilerin gelebilmesi amacıyla zemin taraması yapılacak olan limanın derinliği 10 metreye çıkarılacak.Limanın kapasite artırımını sağlamak ve geleceğin konteyner limanını ortaya çıkarmak amacıyla mendireğin bulunduğu kısımda dolgu çalışması başlatıldı. Ünye Port'un ilk ayağı olan 380 dönümlük alanın ilk etapta 80 dönümlük alanı doldurulacak. Bu 80 dönümlük alanda konteyner, silo depoları, Ro-Ro alanı, dökme yük ve depolama alanı inşa edilecek.Ordu Büyükşehir Belediyesi, liman işletmeciliğinden elde edeceği tüm gelirleri yine limanın gelişmesi ve yeni yatırım alanları için harcayacak. Böylelikle elde edilen gelir yatırıma dönüştürülecek. Limanın gelişmesiyle birlikte gemi yükleme boşaltma sayısı ve kapasitesi artacak, ayrıca nakliye ve taşıma alanında yeni iş imkanları ortaya çıkacak. 1.5 yıllık süre içerisinde tamamlanması beklenen bu çalışmalarda 50 milyon lira yatırım yapılacak. Büyükşehir Belediyesi bunların yanısıra daha önce yükleme-boşaltma işlemi yapan ve çalışma süresi dolan özel şirketin mevcut personelinin işsiz kalmaması için istihdam edebileceğini açıkladı.Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından limanın devamı olarak Ünyeport Projesi kapsamında daha açık alana yaklaşık 2500 metre uzunluğunda mendirek inşa edilecek. Derinliği 14 metre olacak limanda rıhtım sayısı arttırılacak. Ünye, Ordu ve Türkiye'nin prestij projelerinden biri olacak Ünye Konteyner Limanı (Ünye Port), tüm Karadeniz Bölgesini etkileyecek ve Türk cumhuriyetlerine hizmet verecek konteyner limanı haline getirilecek.