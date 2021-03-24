Yeni Sinop inşa ediliyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hâlihazır haritalar üzerinden çalışma alanının ön sınırları belirlenerek gerekli bilgi ve belgeler ile Bakanlığın Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğüne gönderildi. Sinop Kent Meydanı Projesi yaklaşık 50.000 metrekare alanı kapsıyor. Alan içerisinde rekreaktif olarak planlanması düşünülen: Meydankapı Mahallesi 145 ada 18 parsel 329.12 metrekare de bulunan (Kuruyemişçi, Giyim Mağazası, Dönerci, Kozmetik, Kuaför vb. olmak üzere 12 adet) dükkanların bulunduğu ve Yeni Mahalle 194 ada 38 parsel 1781.32 metrekaredeki (Eski Melia Kasım Oteli alanı) halihazırda yapılaşmanın bulunmadığı ve otopark olarak kullanılan 2 adet şahıs adına kayıtlı kamulaştırılacak parsel ile Kamunun kullanımında bulunan, Sinop İl Özel İdaresine ait Meydankapı Mahallesi 145 ada 28 parselde (1297.08 metrekare) İl Genel Meclis binası, (Eczane, Pastane Bürolar, Ayakkabıcı, Turizm Firması, Kuaför vb. yaklaşık 15 adet) dükkanlar, Sinop İl Özel İdaresine ait Meydankapı Mahallesi 120 ada 22 parselde (701.62 metrekare) işyerlerinin bulunduğu iş hanı ile (Meydankapı Mahallesi 120 ada 23 parsel 1215.50 metrekare) Sinop Belediye Başkanlığı Hizmet Binası ile park alanı içerisinde Belediye Başkanlığına ait düğün salonunu içeren 4 adet yapı bulunmakta. TOKİ Başkanlığınca Kent Meydanı Peyzaj Projesinin ihale edildiği ve projelerinin hazırlanıp, TOKİ Başkanlığınca onaylandığı, TOKİ Başkanlığı; Meydankapı Mahallesi 145 ada 18 parsel 329.12 metrekarede bulunan parselin kamulaştırma işlemleri tamamlandı. TOKİ Başkanlığınca onaylanan projelere göre bugün yapılacak Meydan Projesi ihalesi ile yapım işlemlerine başlanacak. Meydan projemiz kapsamında Atatürk Caddesi üzerinde bulunan binaların sokak sağlıklaştırma çalışmaları Samsun İller Bankası Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olup röleve çalışmaları da tamamlandı.Yeni Valilik Binası ile Adliye binasının taşınmasına ilişkin işlemler İl Özel İdaresi ve Adalet Bakanlığınca ayrıca yürütülmekte. Meydan Proje sınırları içerisinde kalan 220 ada 16 (Eski Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binasının bulunduğu) parsel, 120 ada 8 ve 120 ada 9 (İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Misafirhanesi binasının bulunduğu) parsel, 194 ada 51 (Yol) parsel Milli Emlak Genel Müdürlüğünden TOKİ Başkanlığına tapu devir işlemleri tamamlandı. Sinop Belediye Başkanlığına ait Hizmet Binasının ise Milli Emlak Müdürlüğüne tahsisi yapılan geçici hizmet binasında hizmet vermek üzere tadilat çalışmalarının bitmesine müteakip, yakın zamanda taşınma işlemlerinin başlatılacağı ve mevcut hizmet binasının sağlanacağı, Sinop İl Özel İdaresi tarafından kendilerine ait taşınmazlardaki binaların kaldırılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtilmekle birlikte, TOKİ Başkanlığınca kamulaştırılan parsellerde ve kaldırılması planlanan İl Özel İdaresine ait taşınmazlarda kiracı olarak bulunan esnaf ve işletmelerin işyerlerini yakın zamanda boşaltacağı, Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de etkisini gösteren COVİD-19 pandemisi nedeniyle ilimizde alınmakta olan tedbirlere uyulmak suretiyle hızla sonuçlandırılacak.