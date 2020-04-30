Başkan Fındıkoğlu, “Nefes Kredisinde limiti 100 bin TL olarak belirledik”

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Nefes Kredisini tekrar yürürlüğe aldıklarını belirterek, azami kredi limitinin ise 100 bin TL olarak belirlendiğini açıkladı.Kastamonu’da il ve ilçelerinde faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsası üyelerinin yararlanabileceği “Nefes Kredisi” projesi hayata geçti. Konu hakkında bilgilendirmede bulunan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, oda, borsa ve anlaşmalı banka şubeleri tarafından yürütülecek Nefes Kredisi projesinde, Oda ve Borsa kaynaklarından bankalara aktarılan tutarın 10 katına kadar ek kaynağın da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sağlanması ile daha fazla üyenin faydalanabilmesi için azami kredi limitinin 100 bin TL olarak belirlendiğini söyledi.Başkan Fındıkoğlu, Kastamonu’da faaliyet gösteren Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Kastamonu Ticaret Borsası, Tosya Ticaret ve Sanayi Odası, Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin faydalanabileceğini belirterek, “Nefes Kredisi, 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli olacaktır. Şuan için yapılan protokol gereği kullandırılacak kredinin brüt faiz oranı yıllık yüzde 7,5 olmakla beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin TL, 3 milyon TL ile 25 milyon TL (dahil) arasında cirosu olan işletmeler azami 100 bin TL kullanabileceklerdir. Üyelerin krediyi kullanabilmeleri için Odalardan ve Borsa’dan “Nefes Kredisi İçindir” ibareli faaliyet belgesi alarak bankaya başvurmaları gerekmektedir. Üyeler faaliyet belgelerini, odalardan ve borsadan talep edebilecekleri gibi internet üzerinden de alabileceklerdir" dedi.Yaşanan süreçte üyelerinin dertlerini ve sıkıntılarını çok iyi bildiklerini ifade eden KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Yaşanan süreçte üyelerimizin dertlerini ve sıkıntılarını biliyoruz, TOBB çatısı altında camia olarak özellikle nakit akışı bozulan işletmelerimizin finansmana ulaşmaları konusunda çözüm arayışlarımız devam ediyor. İlimizde normalleşme süreci tamamlanana kadar KATSO olarak tüm gücümüzü ve imkanlarımızı üyelerimiz için kullanıyoruz. İlimizde faaliyet gösteren tüm odalarımız ve borsamızda ellerindeki tüm imkanları kullanıyorlar. Nefes Kredisi protokol sürecini yerelde 27 Nisandan itibaren başlattık, işletmelerimiz Nefes Kredisine müracaat edebilirler. Süreci birlikte yeneceğimize inanıyorum” diye konuştu.Öte yandan Başkan Fındıkoğlu, KATSO tarafından yapılan talepler neticesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun girişimleriyle odalara kayıtlı gerçek kişi şahıs işletmelerine anlaşmalı bankadan “İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu” kredisinin hazırlandığını söyledi. Konu hakkında bilgi veren Fındıkoğlu, “Esnaf Destek Paketi’nden faydalanamayan Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odaları ile Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret Odalarına kayıtlı olan, kesinleşmiş son mali yıl sonu cirosu 3 milyon TL’yi aşmayan, gerçek kişi (şahıs işletmesi), firmalar risk grubuna göre azami 25 bin TL’ye kadar krediden yararlanabilecektir. Kredi vadesi 6 ay olacaktır. Anapara ve faiz ödemesiz dönemli olmak üzere toplam 36 aydır. Kredi geri ödemeleri sadece aylık eşit taksitli şekilde yapılacaktır. Faiz oranı yıllık yüzde 7.50, komisyon oranı ise peşin yüzde 0,75 şeklindedir. Ayrıca başvuru yapıldığı takdirde 25 bin TL limitli Paraf KOBİ Kart kullanımından da faydalanılabilecektir” şeklinde konuştu.