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Giriş Tarihi: 8.10.2023 10:12

Kastamonu’da yangın... 2 ev 2 ahır küle döndü; 22 büyükbaş hayvan telef oldu

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Kastamonu’da yangın... 2 ev 2 ahır küle döndü; 22 büyükbaş hayvan telef oldu

Kastamonu’da meydana gelen yangında 2 ev, 3 kuruluk küle dönerken 2 ev de kullanılamaz hale geldi. 22 büyükbaş hayvan, 3 köpeğin telef olduğu yangın komandoların de desteğiyle 3 saatte güçlükle kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Alpı Köyünde Ahmet Kurt'a ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yayılma ihtimaline karşı Araç, Devrekani, İhsangazi ve Taşköprü itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinden de destek istendi.

Ayrıca bölgeye komando ekipleri de sevk edildi. Komandoların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın 3 saatte güçlükle kontrol altına alındı.

Yangında Ahmet Kurt ve Ahmet Çaycı'ya ait evler ile 3 ahır tamamen yanarken Mehmet Halimoğlu ve Hüseyin Halimoğlu'na ait evler ise büyük zarar gördü. Ayrıca yangında 22 büyükbaş hayvan, 3 köpek telef oldu. Bölgede soğutma çakışmaları devam ederken yangına ilgili inceleme başlatıldı.

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Kastamonu’da yangın... 2 ev 2 ahır küle döndü; 22 büyükbaş hayvan telef oldu
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