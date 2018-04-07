Mehmet UZEL: Kayserili hayır hasenatı sever

Anadolu'nun bir başka değeri; Kayseri... Benim güzel memleketim. Görgüsüyle, misafirperverliğiyle, terbiyesiyle, sanayisiyle, ticaretiyle örnek şehir. Lokasyon açısından da çok kıymetli. Gece gündüz çalışan bu kentin yöneticileri de uyumuyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, durmadan beyin fırtınası yapan biri, Türkiye de başka şehirlerde olmayan bir şeyler yapmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşayan Kayserili hayırseverlerden Süleyman Çetinsaya
, Harun Yavuz, Mustafa Çıkrıkcıoğlu, Şadan Uzandaç, Yaşar Küçükçalık gibi hayır hasenatta yarışan bu gurup Türkiye'nin en modern Çocuk Onkoloji Hastanesini Kayseri'ye yaptırıyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakan Mehmet Özhaseki'ninde katıldığı lansman toplantısında konuşan İş adamı Süleyman Çetinsaya, bizler hayır hasenat işlerini severek yapıyoruz. 20 milyon liraya çıkacak olan bu hastanenin dünyada. Eşi benzeri olamayan bir projesi olduğunu açıklayan Mimar Sabri Paşayiğit, 2 yaşında kızını bu illet hastalıktan kaybettiği için hiçbir ücret almadan bu hastanenin projesini üstlenmiştir.
Kayserimizin turizmi için çok büyük yatırımlar yapan İş adamı Süleyman Çetinsaya, Erciyyes'e yapacağı otel hakkında konuştuk. Duyduklarıma göre yöneticilerimizin de bu işe yardımcı olmalarını istiyorum. Bir an evvel inşatta başlaması lazım. Çünkü Erciyes'te yeterli yatak kapasitesinin olmadığını biliyoruz. Kayseri'de seçimler...
Kayseri de seçim heyecanı devam ediyor... Siyasi partiler,meslek odaları derken Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, tek aday olarak girdiği seçimlerde tekrar başkan seçildi... Genç, çalışkan, Kayseri sanayisinin gelişmesi için ne gerekiyorsa yapan Büyüksimitçi'nin Allah yolunu açık etsin. Daha çok yapacağım işler var diyor... Yapar da...
Görünen o ki, Ticaret odasında seçim ortamı sertleşmiş, ciddi gerginlikler oluşmaya başlamış... Ancak üzücü olan bir durum var... Bu gerginleşen ortam bazı yerlerde özellikle sosyal medyada yakışmayan yazılar görüyorum.
Sonrasında üzüleceğiniz işler yapmayın...
'Tek amaç sonuca varmak'
Anlayışıyla lütfen hareket etmeyin... Sonrasında çok ciddi bedeller ödersiniz... Benden hatırlatması..
Çünkü bunun çok örneklerini gördüm... Sonrasındaki pişmanlıklarında fayda getirmediğini iyi biliyorum..
Yarış tabii ki olacak, mücadele olacak ama sonunda bir kişi kazanacak..
Ya da bir ekip ipi göğüsleyecek...
Her şey bittikten sonra birbirinizin yüzüne bakacağınızı unutmadan iş yapın derim..
Projeler yarışsın, vaatler olsun...
Ne fark yaratabileceğinizi, neden size oy verilmesi gerektiğini anlatın...