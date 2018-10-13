‘Ben halktan hiç kopmadım’

BUGÜN NELER OLDU

en büyük ilçelerinden biri olan ve nüfusu 600 bini geçen Melikgazi'de başarılı çalışmaları ile Melikgazililer'in kaymakamı olan Erkaya Yırık, "İlçemin sorunları, burada yaşayan vatandaşlarımızın sorunları ile ilgilenmek benim görevim. Kapım hiç bir zaman kapalı değildir. Sorunu olan vatandaşlarımız direk yanıma gelir onları dinler elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım" dedi. Kaymakam Yırık, esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek, mahalleleri gezip, çat kapı yaparak sıkılmadık el, almadık gönül bırakmadı. "Bizim kapımızda gönlümüzde 24 saat açık. Her an halkımızla beraberiz, Allah bizi görevimizde mahcup etmesin" ifadesini kullanan Yırık, çalışkanlığı, renkli kişiliği ve çocuklara olan düşkünlüğü ile dikkat çekiyor.