Damlaya damlaya şeker oluyor

KAYSERI
Şeker ve Rivulis Eurodrip firmasının ortak projesi kapsamında Develi bölgesinde Bayram ve Ali Alay'a ait tarlada damla sulama sistemi ile elde edilen şeker pancarının hasat gününe Kayseri Şeker
'e bağlı bölge çiftçileri büyük rağbet gösterdi. Kayseri şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan bölgelerden gelen Pancar ekicileri damla sulama yapılan tarladaki ürün ile diğerlerini mukayese etme imkânı buldular. Rivulis Eurodrip Türkiye CEO'su H. Arkın Demir, "Türkiye'de pancar tarımında damla sulama sistemini ilk defa Kayseri Şeker yönetimi getirdi. Dünyaya örnek bir projede başarılı oldu. Damla sulamanın ne kadar verimli olduğu poları arttırdığını ve yüzde 50-70 su tasarrufu sağladığını bütün dünyaya göstermiş olduk" dedi. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Kayseri Şeker olarak 2018'i damlama sulama yılı ilan etmiştik. Biz Türkiye olarak aslında su fakiri bir ülkeyiz. O nedenle de suyumuzu çok dikkatli tasarruflu kullanmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.