‘Düşmana inat üretime devam’

KAYSERI'DE
üretim yapan İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan
, "Terör örgütlerinin yanı sıra bazı dış güçlerin, Türkiye'ye boyun eğdirmek için ekonomimizi çökertmeye kadar giden bu saldırılarını püskürtmek için milletçe ülkemize sahip çıkmak zorundayız" dedi. Arslan, "İhanet çetelerine, terör örgütlerine ve Türkiye düşmanlarına inat, üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam yapmaya devam etmeliyiz, edeceğiz" diye konuştu. Hükümetin aldığı kararların, ekonominin ihtiyaçlarına ve iş dünyasının taleplerine cevap verdiğini belirten Saffet Arslan, "Yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla yapılan çalışmaları takdirle izliyoruz" diye konuştu. Mevcut durumu konuşmaktan ziyade, bu durumun nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda kafa yorulması gerektiğine dikkat çeken, Arslan şunları söyledi: "Mevcut durumu bir miktar mevduat ve kredi faizlerinin artışı olarak görebiliriz. Kısa vadede faiz artışı kayıp gibi görünse de ekonomide uzun vadeli etkileri ise biz iş adamlarının, sanayicilerin sergileyecekleri davranışlara bağlıdır. Öncelikle moralimizi bozmamak, ülkemizin geleceği hakkında iyimserliğimizi korumak zorundayız. Bu nedenle ekonomimizi çökertmeye çalışan dış güçlere karşı inatla, üretmeye, yatırım yapmaya istihdam yaratmaya devam edeceğiz" dedi.