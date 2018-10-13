Enerji güneşten, gücümüz halktan

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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye hizmet binası ile pazar yerlerine kurulan güneş enerji santrallerine (GES) ilişkin "Elektriğe ekstra bir para vermeden kendi ürettiklerimiz ile elektriğimizi karşılayan kamu kuruluşuyuz. Dolayısı ile enerjimizi güneşten alıyoruz" dedi. Melikgazi Belediyesi'nin, belediye hizmet binasına ve pazar yerlerinin üzerlerine kurulan GES ile kendi elektriklerini ürettiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye hizmet binası ile üstü kapalı semt pazar yerinde olmak üzere toplam 7 ayrı güneş enerji sistemi ile 2018 yılında 3 milyon lira tasarruf sağladığını söyledi. Güneş enerji sisteminde 6 ayrı proje üzerinde çalıştıklarını ifade eden Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi enerjiyi güneşten, gücünü halktan alan bir belediye. İlçenin her yerinde aynı kalite ve hizmeti sunduğunu sonuç olarak, semtler arasında sosyal denge, ahenk ve düzenin topluma barış, huzur ve dostluk olarak yansıyor" dedi. Elektriğe ekstra bir para vermeden kendi ürettikleri ile elektrik ihtiyacını karşılayacak durumda olduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç şu açıklamalarda bulundu: "Melikgazi Belediyesi, belediye hizmet binasına ve pazar yerlerinin üzerlerine kurulan GES ile kendi elektriklerini üretiyor. Bu alanda 10 farklı yerde çalışma yürüten Melikgazi Belediyesi, projelerin tamamını hayata geçirdi. Melikgazi belediyesi olarak pazar yerlerini modern ve çağdaş bir şekilde hem satış yapanlar hem de oradan alışveriş yapanlar için daha yakışır bir şekilde düzenlemiştik. Daha sonraki pazar yerlerimizi de güneş enerjisi santralleri haline getirerek şu anda kendi elektriğini üreten pazaryeri, sosyal ve spor tesisi ve park aydınlatma enerjilerini bu sistemden kullanıyoruz. Santrali, 6 pazar yerinde faal olarak kullanıyor" dedi.