Kayseri’de en golcü isim Chery

KAYSERISPOR
, sezon başında Çin'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Tjaronn Chery 8. hafta sonunda takımın en golcü ismi oldu. Başarılı orta saha oyuncusu oynadığı maçlarda ortaya koyduğu performans ve attığı goller ile dikkat çekiyor. Antalya
spor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarında attığı goller ile takımına katkı sağlayan Chery kalan haftalarda takımın en önemli silahı konumunda. 8. haftada 3 gol atarak takımın en golcü oyuncusu konumunda olan Tjaronn Chery'i 2 golle kaptan Umut Bulut takip ediyor. Hollandalı oyuncu hem Kayseri
'de hem de Kayserispor'da olmaktan dolayı çok mutlu. Ligin ilk maçında Kayserispor formasıyla çıktığı Antalyaspor karşısında 1 gol atan Chery ardından Fenerbahçe karşısında takımının üçüncü golünü atarak takımına galibiyeti getiren isim olmuştu. Geçtiğimiz haftasonu oynanan Çaykur Rizespor maçında penaltıyı gole çeviren Chery 3 gole ulaşmış oldu. Kısa zamanda takıma uyum sağlayarak, sezon sezona kadar büyük katkılar sağlayacağa benzeyen Tjaronn Chery, taraftarın sevgilisi haline geldi.