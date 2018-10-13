Kayserispor aşkı sınır tanımıyor

Hollanda'nın en eski ve turistik şehirlerinden Groningen'de 40 yıldan beri yaşayan Bünyanlı fanatik Kayserispor
taraftarı gurbetçi işadamı Ali Kaynar, Kayserispor'un evinde oynadığı tüm maçları ikiz kızları Betül, Merve ve küçük kızı Ebrar ile birlikte izlemek için Hollanda'dan Kayseri'ye gelip maçtan sonra tekrar Hollanda'ya dönüyor. 2 yıldır Kayserispor'un evinde oynadığı tüm müsabakaları yaz-kış demeden izlemek için 1-2 günlüğüne de olsa Hollanda'dan Kayseri'ye gelip gittiğini ifade eden Kayserispor'un fanatik taraftarı Ali Kaynar, "Hollanda'nın Groningen şehrinde gayrimenkul işi ile uğraşıyorum. Kayserispor'un evinde oynadığı tüm maçları 2 yıldan beri kaçırmadım. Kayseri'de hem özlem gideriyor hem de fanatik taraftarı olduğum Kayserispor'a kızlarım ile birlikte destek vermeye çalışıyorum" dedi. Kızlarının da iyi bir Kayserispor taraftarı olduğunun altını çizen Kaynar, gönül verdikleri takımın 2018-19 sezonunda Süper Lig'de hak ettiği yerde bulunmasını canı gönülden istediğini sözlerine ekledi.