Kayseri’ye 2018’de 900 proje ve 2 milyarlık yatırım

KAYSERI'DE
gerçekleştirilen yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle değerlendirildiği 2018 Yılı dördüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Süleyman Kamçı başkanlığında toplandı. Kayseri
Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda (YİKOB) gerçekleştirilen toplantıya Vali Kamçı, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı. Vali Kamçı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yılın dördüncü dönem toplantısında 2018 yılı yatırım programında yer alan ve ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların 30 Eylül itibariyle gerçekleşme durumunun değerlendirmesinin yapılacağını belirterek, aynı zamanda 2018 yılı üçüncü döneminde yapılan yatırımlar hakkında da konuşulacağını ifade etti. Vali Kamçı, Eylül ayı sonu itibariyle 2018 yılında il genelinde merkezi idare birimleri tarafından toplam 407 proje üzerinde çalışma gerçekleştirildiğini kaydetti. Bu projeler için merkezi idare tarafından öngörülen 944 milyon TL'lik ödenekten yaklaşık 668 milyon liranın harcanarak yüzde 71'lik bir gerçekleşme oranına ulaşıldığını ifade etti. Vali Kamçı, mahalli idarelerde ise Eylül ayı sonu itibariyle 492 projeye yatırım bütçelerinde 1 milyar 116 milyon liralık ödenek ayrıldığı ve bunun 533 milyon TL'lik kısmının harcandığını ifade etti.