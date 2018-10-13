Kayseri’ye 41 kere maşallah

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, SABAH Kayseri
'ye özel açıklamalarda bulundu. 2018'de dev yatırımlara imza atan Başkan Çelik, "Sanayinin göbeği olan, şehirde büyük değişimler yaptık. Pek çok yatırıma temel atma töreni dahi yapmadan başladık ve tamamladık. Bu yatırımlarımızı 41 kere maşallah diyerek 41 kalemde topladık. Aslında çok daha fazla yatırımımız var. Örneğin KASKİ yatırımları 30'dan fazla olmasına rağmen tek kalemde geçiyor" dedi. GURUR YAŞIYOR
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, toplu açılışın saat 13.30'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacağını belirtti. Çelik, "Ulaşımdan yeşil alana, kentsel dönüşümden alt yapıya, ilçelere kadar yapılan yatırımlardan kültürel hizmetlere, eğitim çalışmalarından, akıllı şehir projelerine, spor etkinliklerinden kurumlara kadar pek çok alanda büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın bir bölümünü Başkanımızın takdirine sunacak olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. İŞTE TESİSLERİN BAZILARI
Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu birçok yatırım için temel atma töreni dahi yapmadan yatırımları bir bir tamamladıklarını ifade eden Çelik, "Tesisler arasında Bekir Yıldız Bulvarı, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı, Mimsin- TOKİ Yolu, Tuna Katlı Kavşağı, 30 Ağustos Katlı Kavşağı, Hulusi Akar Bulvarı girişi Katlı Kavşakları, Tümgeneral Aydoğan Aydın katlı kavşağı, muhtelif yerlerde 19 ayrı köprü, Beyazşehir, Köşk, Talas ve Yemliha Sosyal Yaşam Merkezleri, kamu idareleri için yapılan binalar, ilçelere yapılan 118 kilometre yeni yol, Felahiye Toplu Ahır Projesi, yine ilçelere yapılan spor sahaları, çocuk oyun grupları, parklar, sulama tesisleri, kent merkezine 6 adet mini terminal binası, Büyükşehir Meslek Akademisi, Asri Mezarlık'ta yapılan çalışmalar, Erciyes'te yapılan sosyal tesisler, KASKİ'nin içme suyu ve kanalizasyon hatları ile 156 adet depo, kuyu ve arıtma tesisi yapımı bulunuyor. Yaklaşık maliyeti 620 milyon TL'yi bulan tüm bu yatırımlarımızın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Çelik açılış törenine tüm Kayserilileri davet etti. AKAR CAMİSİ İBADETE AÇILACAK BÜYÜKŞEHIR
Belediye Başkanı Çelik, Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplu açılış töreninin ardından Asri Mezarlığı'na geçileceğini ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptırdığı Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nin ibadete açılacağını da kaydetti. 'EKİM AYINDA KÜLTÜR EKECEĞİZ' BAŞKAN
Mustafa Çelik, Kayserileri bugün başlayacak olan Kayseri Kitap Fuarı'na da davet etti. Çelik, "Ekim ayında kültür ekimi yapacağız" dedi. Geçen yıldan daha kapsamlı bir fuar olacağını ifade eden Başkan Çelik, 130'dan fazla yayınevi ve 250'den fazla şair ve yazarın fuara katılacağını söyledi.