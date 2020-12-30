Eğitime 5 bin tablet desteği

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan "Belediyeler Eğitime Destek Veriyor Projesi" kapsamında Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri, uzaktan eğitime 5 bin tabletle destek verdi. Tablet teslim törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve üst düzey belediye yöneticileri katıldı.Törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Milli Eğitim Bakanımızın tavsiyelerine biz de kayıtsız kalamazdık. Bugün için yaptığımız çalışma 5 bin adet rakamı içeriyor ve 6.5 milyon TL'lik bir değeri konuşuyoruz" dedi. Başkan Büyükkılıç, temin edilen tabletleri belediyelerin dağıtmayacağına da işaret ederek, ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesi görevini Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğünü ifade etti.