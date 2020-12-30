Erciyes’e tam not

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Erciyes A.Ş. tarafından alınan önlemler pandemi döneminde Erciyes'i gözde yaptı. Dünya çapında en yetkin uluslararası kuruluş olan Bureau Veritas tarafından Güvenli Kayak Merkezi (Safe Ski Resort) sertifikası verilen Erciyes, yabancı turistler için güvenli liman haline geldi. Bir çok ülkeden charter seferlerle Kayseri'ye gelen yabancı turistler kayağın keyfini çıkarıyor. Belarus'tan gelen Uladzimir Tsitushkina, Erciyes Kayak Merkezi'nin pist uzunluğu ve diğer olanaklarıyla daha avantajlı olduğunu belirtti.Tsitushkina "Bu yıl ikinci kez Erciyes'e geliyorum. Koronavirüs tedbirlerinin sıkı olması da teşvik etti. Diğer yerlerle kıyaslarsak burası daha güzel. Neden? Oteller ve yemekler güzel, en önemlisi pistler açık, her taraf görülebiliyor. Bunun yanında diğer kayak merkezlerinden ayıran nokta, pistler uzun. Özellikle ağaca falan çarpmadan, takılmadan kayak yapılabiliyor" diye konuştu. Ukraynalı turist Alexei Korj da arkadaşlarının tavsiyesiyle Erciyes'e geldiklerini belirterek "Erciyes'e sonraki yıllarda da geleceğiz" görüşünü dile getirdi. Anastasia Kork ise "Kurallar güvende hissettiriyor. Otelin içerisinde dahi maskeyle dolaşılmadığı anda uyarılıyorsunuz" dedi. Ukraynalı Trots Volodimr de "İnsanların misafirperverliği, güzelliği, pistlerinin açıklığı, ağaçların olmaması çok güzel. Erciyes'e ilk kez geliyorum, çok sevdim buradan başka yere gitmem" diyerek memnuniyetini dile getirdi.