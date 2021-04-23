Talas Belediyesi'nden 23 Nisan korteji

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Talas ilçesinde belediye tarafından düzenlenen kortej ilçe sakinlerine unutamayacakları bir gece yaşattı. Bayraklarla süslenen belediyeye ait üstü açık otobüsten konser veren belediye korosu, ilçe sakinlerine müzik ziyafeti çekti. Cadde ve sokaklarda ilerleyen korteje katılan klasik otomobilciler ve motosikletliler görsel şölen oluşturdu. Evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan aileler çocuklarıyla birlikte eğlenceye ortak oldu. Etkinlikte konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Dalgıç, amaçlarının kısıtlama nedeniyle bayramı evde kutlamak zorunda kalan çocukları mutlu etmek olduğunu belirterek, üstü açık otobüste 4 yerel sanatçının konser verdiğini söyledi. 23 Nisan kutlamaları kapsamında Kayseri Emniyet Müdürlüğü de atlı polislerin katıldığı meşaleli kortej düzenledi.