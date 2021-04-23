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Giriş Tarihi: 24.4.2021 03:59

Belediyesi'nden korteji

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Talas Belediyesi'nden 23 Nisan korteji

'de Belediyesi tarafından düzenlenen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korteji renkli görüntülere sahne oldu. Belediyeye ait üstü açık otobüsten müzik yayınının yapıldığı korteje klasik otomobil ve motosiklet grupları da katıldı. Evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar ellerindeki bayraklarla eğlenceye ortak oldular

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Talas ilçesinde belediye tarafından düzenlenen kortej ilçe sakinlerine unutamayacakları bir gece yaşattı. Bayraklarla süslenen belediyeye ait üstü açık otobüsten konser veren belediye korosu, ilçe sakinlerine müzik ziyafeti çekti. Cadde ve sokaklarda ilerleyen korteje katılan klasik otomobilciler ve motosikletliler görsel şölen oluşturdu. Evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan aileler çocuklarıyla birlikte eğlenceye ortak oldu. Etkinlikte konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Dalgıç, amaçlarının kısıtlama nedeniyle bayramı evde kutlamak zorunda kalan çocukları mutlu etmek olduğunu belirterek, üstü açık otobüste 4 yerel sanatçının konser verdiğini söyledi. 23 Nisan kutlamaları kapsamında Kayseri Emniyet Müdürlüğü de atlı polislerin katıldığı meşaleli kortej düzenledi.

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Talas Belediyesi'nden 23 Nisan korteji
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