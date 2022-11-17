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Haberler Keşfet Haberleri 1899 dizi konusu nedir, ne anlatıyor? 1899 oyuncuları kimler, kaç bölüm kaç sezon?
Giriş Tarihi: 17.11.2022 16:29

1899 dizi konusu nedir, ne anlatıyor? 1899 oyuncuları kimler, kaç bölüm kaç sezon?

Fragmanı ile haftalardır merakla beklenen 1899 Netflix dizisi bugün ilk sezonu ile yayınlandı. Kamera arkasıyla birlikte çıkan yapım gizem, gerilim, aksiyon etiketleriyle yayında. Jantje Friese ve Bran bo Odar tarafından izleyici ile buluşturulan 1899 dizi konusu ve hikayesi ile araştırılıyor. Netflix’in ilgi gören dizisi Dark’ın kaleminden çıkan yapım merakla izleniyor. Peki, 1899 oyuncuları kimler, kaç bölüm kaç sezon? İşte, detaylar…

1899 dizi konusu nedir, ne anlatıyor? 1899 oyuncuları kimler, kaç bölüm kaç sezon?

1899 dizi konusu yapımın ilk sezonunun yayımlanması ardından gündeme geldi. Emily Beecham ve Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann gibi isimlerin başrolde yer aldığı yapım, bu yıllarda New York'a doğru yola çıkan bir göçmen gemisinde yaşananları anlatacak. 1899 dizi oyuncuları şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başladı. İşte, 1899 konusu ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler…

1899 KONUSU NEDİR?

1989, Amerika'ya doğru yola çıkan ve bu yolculuk esnasında hayatları değişen Avrupalı göçmenlerin hikayesini konu ediyor. Avrupa'nın farklı bölgelerinden bir araya gelen insanların büyük umutlarla çıktıkları bu yolculukta onları türlü zorluklar bekler.

Yeni yüzyıla ve kendilerini bekleyen yeni hayata yaklaşmakta olan insanlar, okyanusta sürüklenen bir göçmen botuyla karşılaşırlar. Bu beklenmedik durum onların hayatlarının değişmesine, korkunç bir kabusun içine sürüklenmelerine neden olur.

1899 OYUNCULARI

Emily Beecham

Aneurin Bernard

Andreas Pietschmann

Miguel Bernardeau

Jose Pimentao

Isabella Wel

Gabby Wong

Yann Gael

Mathilde Ollivier

Jonas Bloquet

Rosalie Craig

(…)

1899 1. SEZON KAÇ BÖLÜM?

İlk sezonu ile 17 Kasım 2022 tarihinde izleyicisi ile buluşan 1899 dizisi 8 bölüm olarak yayımlandı. Bölümlerin her biri 50 dakika olarak belirlendi.

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1899 dizi konusu nedir, ne anlatıyor? 1899 oyuncuları kimler, kaç bölüm kaç sezon?
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