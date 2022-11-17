1899 dizi konusu nedir, ne anlatıyor? 1899 oyuncuları kimler, kaç bölüm kaç sezon?

1899 dizi konusu yapımın ilk sezonunun yayımlanması ardından gündeme geldi. Emily Beecham ve Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann gibi isimlerin başrolde yer aldığı yapım, bu yıllarda New York'a doğru yola çıkan bir göçmen gemisinde yaşananları anlatacak. 1899 dizi oyuncuları şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başladı. İşte, 1899 konusu ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler…
1899 KONUSU NEDİR?
1989, Amerika'ya doğru yola çıkan ve bu yolculuk esnasında hayatları değişen Avrupalı göçmenlerin hikayesini konu ediyor. Avrupa'nın farklı bölgelerinden bir araya gelen insanların büyük umutlarla çıktıkları bu yolculukta onları türlü zorluklar bekler.
1899 OYUNCULARI
Emily Beecham
Aneurin Bernard
Andreas Pietschmann
Miguel Bernardeau
Jose Pimentao
Isabella Wel
Gabby Wong
Yann Gael
Mathilde Ollivier
Jonas Bloquet
Rosalie Craig
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1899 1. SEZON KAÇ BÖLÜM?
İlk sezonu ile 17 Kasım 2022 tarihinde izleyicisi ile buluşan 1899 dizisi 8 bölüm olarak yayımlandı. Bölümlerin her biri 50 dakika olarak belirlendi.