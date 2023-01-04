65 YAŞ AYLIĞI 2023 NE KADAR OLDU? Ocak zam oranı yüzde 30’a yükseldi! Zamlı yaşlılık maaşı 2023 ne kadar oldu, kaç TL?

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ak Parti Grup Toplantısı'nda memur zammını yüzde 30'a çıkaracağını açıkladı. Bu noktada memur zammıyla indeksli birçok sosyal yardım yeni fiyatlarına kavuştu. Bundan sonraki 65 yaş aylığı 2023 ücreti ile ödenecek. Bu sebeple, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, zamlı yaşlılık maaşı ne kadar soruları yöneltiliyor.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAM ORANI YÜZDE 30 OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranı ile ilgili AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranını yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardıklarını söyledi. Erdoğan'ın açıklaması büyük coşku ile karşılandı.
YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?
1537 TL olan yaşlılık maaşı yüzde 30 zammı ile birlikte 1.998 TL oldu.
YAŞLILIK MAAŞI KİMLERE VERİLMEKTEDİR?
65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Vakıf Mükevelli Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece verilmektedir.
ARALIK ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.