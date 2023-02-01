Amerika Ne Zaman Kuruldu? ABD Kuruluş Tarihi Ne, Kaç Yılında Bağımsız Oldu?

Amerika kuruluş tarihi ve bağımsızlık tarihleri araştırılan, o dönemki konumu merak edilen bir ülkedir. Tarih severler ülkelerin tarihini araştırırken mutlaka ABD ne zaman kuruldu sorusuna da yanıt aramaktadırlar. ABD'nin tarihiyle ilgili bilgileri ve Amerika Birleşik Devletleri kaç yılında kuruldu merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü, bu yazımızda siz kıymetli okurlarımız için ABD'yi kim kurdu, zaman kurdu gibi soruların yanıtlarını titizlikle hazırladık.

ABD Kuruluş Tarihi

Amerika Birleşik Devletleri, 1700'lü yılların başında kurulmuş federal bir devlettir. Devletin var olduğu Amerika kıtasını ilk olarak 15. Yüzyılda İtalyan denizci Kristof Kolomb tarafından keşfedilmiştir, bu keşif sonrası kıtanın güney kısmına yani Güney Amerika'ya İspanya ve Portekiz'den göç olmuştur. Uzunca bir süre bakir olan Kuzey Amerika toprakları ise 18. Yüzyılda İngilizlerin gelmesiyle yerleşim birimlerine sahip olmuş, akabindeki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri resmen kurulmuştur.

ABD Ne Zaman, Kim Tarafından Kurulmuştur?

1400'lü yıllarda keşfedilen Amerika kıtasında ilk olarak Güney kesimlerde yerleşmeler olmuştur, yaklaşık 200-300 yıl sonrasında ise Kuzey kesimde yani Kuzey Amerika'da İngilizler yerleşim birimleri kurarak toprak sahipleri olmuşlardır. Koloni halinde toplam 13 eyalet şeklinde Kuzey Amerika topraklarına yerleşen İngilizler günümüz ABD'sinin ilk temellerini o dönemler atmıştır. Mevcut olan 13 adet İngiliz kolonisi, devlet kurmaya karar vermiş ve önderleri George Washington'un 4 Temmuz 1776 tarihinde yayınladığı Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ile tüm dünyaya yeni bir devlet kuracaklarını ve yönetim şekli olarak demokrasiyi tercih edeceklerini duyurmuşlardır. Bildirge sonrasından tam 11 sene sonra 1787 yılında Amerika Birleşik Devletleri kurulmuştur.

ABD Ne Zaman Bağımsız Oldu?

1776 tarihinde yayınlanan Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi sonrası devlet kurmaya hazırlanan 13 koloni arasında ağır vergi yükü başta olmak üzere, çeşitli nedenler yüzünden çatışmalar ve isyanlar çıkmış, tüm bu olumsuz gelişmelerin neticesinde bağımsızlık savaşı doğmuştur. Boston şehrinde süregelen, neredeyse 6-7 yıl süren bu savaşın neticesinde 1783 yılında Paris Antlaşması yapılmış ve savaş son bularak Amerika Birleşik Devletleri resmen bağımsız olmuştur.