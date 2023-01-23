Apranti Ne Demek? Apranti Nasıl Olunur, Şartları Neler ve Kimler Olabilir?

Apranti ne zaman jokey olur konusu jokeyliğe merak saranları ilgilendiren önemli bir detaydır. Binicilik konusunu yakından araştıran kişiler için yanıtı önemli olan bir diğer soru da Apranti olmak için ne gerekli sorusudur. Çok basit tanımla az yarış kazanan genç biniciler Apranti olarak tanımlanır. Bunun yanında Apranti nasıl olunur, şartları neler ve kimler olabilir sorularının tüm yanıtlarını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Apranti Ne Demek?

Apranti kelimesi at yarışlarında çok fazla yarış kazanan jokeylere göre daha az yarış kazanan genç biniciler olarak tanımlanabilir. Apranti olarak isimlendirilen kişiler jokeylikte tecrübesi daha az olan kişilerdir. At yarışı ile ilgilenen birçok kişi apranti kelimesini bu bakımdan merak etmektedir. Özellikle bu alanda kendine bir meslek edinmek isteyenler nasıl apranti olunduğu üzerinde titizlikle durmaktadır.

Apranti Nasıl Olunur?

Apranti olabilmek için belli bir eğitimden geçmek gerekir. Kişiler ata binmeyi bildiklerinde kendilerini jokey ya da uzman binici olarak tanımlayamazlar. Spor amaçlı binicilikten çok daha farklı özellikleri olan apranti ve jokeylik belli eğitimler gerektirir. Türkiye'de de bu alanda eğitim veren kurumlar mevcuttur.

Türkiye'de Apranti Eğitim Merkezi olarak 1985 yılından bu yana İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda hizmet verilmektedir. Özellikle oldukça ünlü jokeylerden biri olan Merhum Ekrem Kurt'un anısını daha iyi yaşatabilmek için merkezin ismi Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi olarak değişmiştir.

Kuruluş teknik esaslar dikkate alınarak profesyonel şekilde jokeylik mesleğini icra edecek eleman yetiştiren Türkiye'deki tek merkezdir. Bu bakımdan apranti olmak isteyen gençlerin bu kuruluşa başvurması gerekir.

Apranti Eğitimi Kaç Sene?

Apranti eğitimine dahil olmak isteyen kişiler Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi tarafından kabul edilmelidir. Burada kişilere 2 yıl boyunca kurslar ve eğitimler verilir. Tüm eğitim süreci yatılıdır ve öğrencilerin eğitim masrafları da Türkiye Jokey Kulübü tarafından karşılanmaktadır. İki yıllık eğitimleri başarı ile tamamlayan kişiler Apranti lisansı almaya hak kazanırlar. Bu kişiler 150 yarış kazandıktan sonra da apranti olmaktan çıkar ve jokey olma hakkı elde ederler.